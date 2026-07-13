Eine neue Studie zeigt auf, wie sich die Berichterstattung über den Lundin-Prozess im Laufe von drei Jahren verändert hat - und stellt fest, dass sich die Berichterstattung direkt aus dem Gerichtssaal von der Berichterstattung aus der Ferne unterscheidet

GENF, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Media Impact SA, ein in Genf ansässiger Spezialist für Medienarbeit, hat heute eine vergleichende Medienanalyse veröffentlicht, in der untersucht wird, wie sich die Berichterstattung über den Stockholmer Prozess gegen Ian Lundin und Alexandre Schneiter zwischen der Eröffnung der Verhandlung am 5. September 2023 und ihrem Abschluss am 28. Mai 2026 entwickelt hat. Die Studie ist ab sofort unter info.lundinsudanlegalcase.com verfügbar.

In der Untersuchung werden 41 auffindbare Artikel aus 16 schwedischen, schweizerischen und internationalen Medien über vier verschiedene Phasen des Verfahrens hinweg bewertet, wobei eine Bewertungsskala von −2 (stark anklagend) bis +2 (verteidigungsfreundlich) verwendet wird. Die Bewertungen messen die redaktionelle Gewichtung, nicht die rechtliche Wahrheit, und die Studie lässt ausdrücklich keine Rückschlüsse auf Schuld, Unschuld oder ein voraussichtliches Urteil aus der Darstellung in den Medien zu.

Die zentrale Erkenntnis betrifft eine sich vergrößernde Diskrepanz zwischen zwei Berichterstattungsbereichen. Über alle bewerteten Artikel hinweg entwickelte sich die Darstellung von einer vorwiegend anklagenden Tendenz im Jahr 2023 (Durchschnitt −0,67) über eine größere Komplexität der Beweislage im Jahr 2024 (0,00), gefolgt von einer vorübergehenden negativen Umkehrung im Jahr 2025 vor dem Hintergrund von Vorwürfen der Zeugenbeeinflussung (−0,63) bis hin zu einer Pluralisierung der Narrative im Jahr 2026 (+0,36) – und endete insgesamt nahe am neutralen Wert (+0,07). Die kleine Gruppe von Reportern, die über längere Zeiträume hinweg persönlich an den Anhörungen in Stockholm teilnahm, schloss die Verfahren jedoch mit einer deutlich positiveren Einschätzung zugunsten der Verteidigung ab (+0,50), nachdem sie sich bereits 2024 von der allgemeinen Presse abgesetzt hatte.

„Im Gerichtssaal und in den Zeitungen wurde nicht immer über denselben Prozess berichtet", so das Fazit der Studie. Darin wird argumentiert, dass Leser, die die Berichterstattung nur sporadisch verfolgten, eine Darstellung vorfanden, die von Meilensteinen der Anklage und Einschüchterungsvorwürfen geprägt war, während diejenigen, die das Verfahren kontinuierlich verfolgten, miterlebten, wie die Beweise systematisch angefochten wurden.