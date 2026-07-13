JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Die Hitzewelle in den USA Anfang Juli habe dem US-Netzbetreiber PJM einen neuen Spitzenlastrekord von 166 Gigawatt eingebracht, schrieb Lucas Ferhani in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dessen daraus resultierende Warnmeldungen und erhaltene Notfallgenehmigungen, um den Bedarf zu senken - unter anderem durch die Umstellung großer Verbraucher wie etwa Rechenzentren auf Notstromversorgung - wertet der Experte positiv für Siemens Energy. Denn dies untermauere die Argumente für eine gasbefeuerte Stromerzeugung sowie dezentrale Energielösungen für Rechenzentren, um das Risiko von Stromausfällen zu vermeiden./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 18:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 18:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 148,7EUR auf Lang & Schwarz (13. Juli 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 215
Kursziel alt: 215
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 215
Kursziel alt: 215
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