JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Die Hitzewelle in den USA Anfang Juli habe dem US-Netzbetreiber PJM einen neuen Spitzenlastrekord von 166 Gigawatt eingebracht, schrieb Lucas Ferhani in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dessen daraus resultierende Warnmeldungen und erhaltene Notfallgenehmigungen, um den Bedarf zu senken - unter anderem durch die Umstellung großer Verbraucher wie etwa Rechenzentren auf Notstromversorgung - wertet der Experte positiv für Siemens Energy. Denn dies untermauere die Argumente für eine gasbefeuerte Stromerzeugung sowie dezentrale Energielösungen für Rechenzentren, um das Risiko von Stromausfällen zu vermeiden./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 18:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 18:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 148,7EUR auf Lang & Schwarz (13. Juli 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 215

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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