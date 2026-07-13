JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 106 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Delphine Lee am Freitag nach jüngsten Treffen mit den Finanzchefs von BNP und Societe Generale in Paris. Der Tenor sei insgesamt zuversichtlich gewesen. Beide setzten auf steigende Erträge und seien optimistisch hinsichtlich der Zinseinkünfte./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 18:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 00:01 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 99,64EUR auf Lang & Schwarz (13. Juli 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 106

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00 € , was eine Steigerung von +9,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer