JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 106 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Delphine Lee am Freitag nach jüngsten Treffen mit den Finanzchefs von BNP und Societe Generale in Paris. Der Tenor sei insgesamt zuversichtlich gewesen. Beide setzten auf steigende Erträge und seien optimistisch hinsichtlich der Zinseinkünfte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 18:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 00:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 99,64EUR auf Lang & Schwarz (13. Juli 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 106
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 106
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