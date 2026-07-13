JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Aus der CALM-1-Studie erwartet Analyst Zain Ebrahim von Camlipixant statistisch signifikante Ergebnisse gegen chronischen Husten, wie er am Sonntag schrieb. Der Ausgang von CALM-2 werde indes wohl weniger eindeutig. Insgesamt bedürfe es aber der vollen Details beider Testreihen und einer klaren Berechenbarkeit des Zulassungswegs, um für steigende Markterwartungen an GSK zu sorgen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 23,06EUR auf Lang & Schwarz (13. Juli 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Zain Ebrahim
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 17
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Zain Ebrahim
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 17
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