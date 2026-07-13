Überraschender Kurssprung

Kann die Aktie auch diesen Bereich nachhaltig überwinden und bildet dort kein markantes Umkehrsignal – etwa in Form eines Doppelhochs –, wäre anschließend sogar ein Anstieg bis in den Bereich von 1.350 US-Dollar denkbar. Damit könnte die BlackRock-Aktie auch für langfristig orientierte Anleger wieder besonders interessant werden.

Aus charttechnischer Sicht wäre dafür ein Anstieg über die jüngsten Hochs zwischen 1.076 und 1.104 US-Dollar erforderlich. Ein solcher Ausbruch würde darauf hindeuten, dass die laufende ABC-Konsolidierung abgeschlossen ist. Das nächste Kursziel läge dann zunächst am bisherigen Rekord- und Vorjahreshoch bei 1.200 US-Dollar.

Kurzfristige Rücksetzer wären aus charttechnischer Sicht zunächst unproblematisch, solange der Kurs nicht unter 975,00 US-Dollar fällt. Bleibt die Aktie darüber, wäre das positive technische Gesamtbild weiterhin intakt.

Ein Rückgang unter 947,00 US-Dollar würde die Lage dagegen wieder eintrüben. In diesem Fall könnte der Verkaufsdruck zunehmen und den Kurs zurück in den Bereich des langfristigen Aufwärtstrends bei rund 818,00 US-Dollar führen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 1.104 US-Dollar

Kursziele : 1.200 und 1.350 US-Dollar

Renditechance via DU9GGD : 280 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BlackRock Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9GGD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,81 - 0,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 945,2837 US-Dollar Basiswert: BlackRock Inc. KO-Schwelle: 945,2837 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.036,11 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1.350,00 US-Dollar Hebel: 11,10 Kurschance: + 280 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2EHD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,96 - 0,97 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.144,2087 US-Dollar Basiswert: BlackRock Inc. KO-Schwelle: 1.144,2087 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.036,11 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,35 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.