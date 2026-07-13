Höchster Stand seit Oktober

Aus charttechnischer Sicht bleibt dafür ein Anstieg über 28,00 Euro entscheidend. Gelingt der Ausbruch, wären zunächst Kursgewinne bis zum 200-Wochen-Durchschnitt (rote Linie) bei 30,20 Euro möglich. Darüber rückt der Bereich um 31,88 Euro in den Fokus. Dort verlaufen sowohl das 61,8 % Fibonacci-Retracement als auch die Zwischenhochs aus dem Juni des vergangenen Jahres.

Kann Zalando den im Frühjahr ausgebildeten Doppelboden in den kommenden Tagen und Wochen mit weiteren Kursgewinnen bestätigen, könnte sich die Erholung in einer zweiten Aufwärtsbewegung fortsetzen.

Vor einem solchen Anstieg ist jedoch eine kurzfristige Verschnaufpause nicht ausgeschlossen. Eine Konsolidierung könnte den Kurs bis zum 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei 24,18 Euro zurückführen. Aus charttechnischer Sicht wäre dieser Bereich ein interessanter möglicher Einstiegspunkt für Anleger, die auf eine Fortsetzung der Erholung setzen.

Fällt die Aktie dagegen unter den EMA 50, würde sich das technische Bild wieder eintrüben. In diesem Fall könnten zunächst 22,09 Euro und im weiteren Verlauf sogar die Jahrestiefs bei 18,61 Euro als mögliche Kursziele in den Blick rücken.

Angesichts der Stärke der bisherigen Erholung dürfte die Zalando-Aktie derzeit vor allem für mittel- bis langfristig orientierte Anleger interessant bleiben.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 28,00 Euro

Kursziele : 30,20 und 31,88 Euro

Renditechance via DN12AB : 90 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Zalando SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN12AB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,46 - 0,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22,5091 Euro Basiswert: Zalando SE KO-Schwelle: 22,5091 Euro akt. Kurs Basiswert: 26,95 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 31,88 Euro Hebel: 5,53 Kurschance: + 90 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY9J3L Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,46 - 0,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 31,3146 Euro Basiswert: Zalando SE KO-Schwelle: 31,3146 Euro akt. Kurs Basiswert: 26,95 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,45 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.