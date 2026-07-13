Silberpreis
Abverkauf bei Silber -2,66 % in 24h
Silber bricht ein und fällt auf 58,11 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,37 %
|1 Monat
|-15,29 %
|3 Monate
|-19,81 %
|1 Jahr
|+55,43 %
Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 37,38879USD. Heute steht er bei 58,11USD. Das Investment wäre auf 15.542,6USD gewachsen – eine Steigerung von +55,43 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber derzeit gemischt. In den letzten 14 Tagen zeigte der Kurs eine Konsolidierung um ca. 60 USD, während manche Ansichten Abwärtsziele von 33–25 USD nennen. Fundamentale Treiber bleiben Angebotsdefizit und Industrie-/Krisenvorsorge-Nachfrage. Langfristig sehen Großbanken im Durchschnitt ca. 81 USD, mit Spitzen von 100–135 USD.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|324,45EUR
|-1,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|114,34EUR
|-1,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|227,98EUR
|-1,26 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|297,34EUR
|-2,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|83,57EUR
|+0,79 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|486,86EUR
|-0,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|340,58EUR
|-1,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|68,99EUR
|-0,93 %
|Long
|1
|0,00
|115,00EUR
|-0,50 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,164EUR
|+1,30 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.