Abverkauf bei Silber -2,66 % in 24h

-2,66 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,37 % 1 Monat -15,29 % 3 Monate -19,81 % 1 Jahr +55,43 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 58,11. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 37,38879USD. Heute steht er bei 58,11USD. Das Investment wäre auf 15.542,6USD gewachsen – eine Steigerung von +55,43 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber derzeit gemischt. In den letzten 14 Tagen zeigte der Kurs eine Konsolidierung um ca. 60 USD, während manche Ansichten Abwärtsziele von 33–25 USD nennen. Fundamentale Treiber bleiben Angebotsdefizit und Industrie-/Krisenvorsorge-Nachfrage. Langfristig sehen Großbanken im Durchschnitt ca. 81 USD, mit Spitzen von 100–135 USD.