JEFFERIES stuft Tesla auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 375 auf 400 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois hob am Sonntag erneut seine Schätzungen, nachdem der Autoabsatz des zweiten Quartals die Erwartungen klar übertroffen habe./rob/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 351EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 375

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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