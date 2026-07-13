Nach Systemversagen: Millionenstrafe für Deutsche Bank

Die Deutsche Bank meldete bei außerbörslichen Devisen- und Rohstoffderivaten das sogenannte "Direction"-Feld falsch. Dieses Feld zeigt der Aufsicht, ob die Bank wirtschaftlich als Käufer oder Verkäufer einer Transaktion auftritt. Falsche Angaben erschweren es ASIC und der australischen Zentralbank, Marktpositionen, Risiken und mögliche Auffälligkeiten korrekt zu erfassen.

Die Deutsche Bank zahlte eine Geldstrafe von 2 Millionen australischen Dollar wegen "systemischer" Versäumnisse bei der Meldung von über 260.000 außerbörslichen Derivatetransaktionen, teilte die australische Finanzaufsichtsbehörde am Montag mit. Die australische Wertpapier- und Investitionskommission (ASIC) stellte fest, dass der deutsche Kreditgeber zwischen dem 21. Oktober 2024 und dem 15. August 2025 gegen ihre Regeln für Derivategeschäfte verstoßen hat. Die fehlerhafte Berichterstattung deutet auf "Mängel" im internen Berichtssystem der Deutschen Bank hin, die nun Präventivmaßnahmen ergreift, fügte ASIC hinzu.

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Insgesamt ging es um 264.574 Transaktionen an 208 Geschäftstagen: 20.483 noch offene Geschäfte, 244.091 bereits beendete oder ausgelaufene Geschäfte, davon 242.673 Devisengeschäfte und 1.418 Rohstoffgeschäfte.

Nach Angaben der Bank hatte sie eine Änderung im Programmcode vorgenommen, um US-amerikanische Meldevorschriften zu erfüllen. Diese Anpassung wurde jedoch nicht korrekt auf das australische Meldesystem übertragen. Gleichzeitig erfassten die Vorlagen der internen Qualitätskontrolle nicht alle drei vorgeschriebenen "Direction"-Felder. ASIC spricht deshalb von einem systemischen Kontrollproblem und nicht von einzelnen Tipp- oder Übertragungsfehlern. Besonders unangenehm für die Deutsche Bank: Der Fehler wurde offenbar nicht durch die eigenen Kontrollen entdeckt, sondern erst nach einem Hinweis einer ausländischen Aufsichtsbehörde. Welche Behörde das war, nennt ASIC nicht. Die Bank informierte ASIC am 15. August 2025 und reichte im September einen formellen Verstoßbericht ein.

Die theoretisch mögliche gerichtliche Höchststrafe für die 208 mutmaßlichen Verstöße hätte bei 68,419 Millionen australischen Dollar gelegen. Die tatsächlich akzeptierte Zahlung von zwei Millionen australischen Dollar entspricht knapp drei Prozent davon. Als mildernd wertete ASIC die Kooperation, die begonnenen Nachbesserungen und eine interne Prüfung des gesamten Meldesystems. Die Bank meldete im Mai 2026 im Zuge ihrer umfassenderen Überprüfung außerdem weitere Ungenauigkeiten. Deren Umfang nennt ASIC bislang nicht; sie sind offenbar nicht näher Bestandteil der nun veröffentlichten Zwei-Millionen-Strafe. Die Deutsche Bank lehnte gegenüber Reuters einen zusätzlichen Kommentar ab.

Die Aktie der Deutschen Bank ist am Montag (8:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,32 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 30,93 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 30,99EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.

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