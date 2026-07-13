🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    Das wahre Problem sitzt tiefer

    737 Aufrufe 737 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach Systemversagen: Millionenstrafe für Deutsche Bank

    Deutsche Bank zahlt in Australien 2 Millionen Dollar Strafe für 264.574 falsch gemeldete Derivategeschäfte. Die australische Wertpapier- und Investitionskommission rügt systemische Kontrollmängel.

    Für Sie zusammengefasst
    Das wahre Problem sitzt tiefer - Nach Systemversagen: Millionenstrafe für Deutsche Bank
    Foto: Udo Herrmann - picture alliance / CHROMORANGE

    Die Deutsche Bank zahlte eine Geldstrafe von 2 Millionen australischen Dollar wegen "systemischer" Versäumnisse bei der Meldung von über 260.000 außerbörslichen Derivatetransaktionen, teilte die australische Finanzaufsichtsbehörde am Montag mit. Die australische Wertpapier- und Investitionskommission (ASIC) stellte fest, dass der deutsche Kreditgeber zwischen dem 21. Oktober 2024 und dem 15. August 2025 gegen ihre Regeln für Derivategeschäfte verstoßen hat. Die fehlerhafte Berichterstattung deutet auf "Mängel" im internen Berichtssystem der Deutschen Bank hin, die nun Präventivmaßnahmen ergreift, fügte ASIC hinzu.

    Die Deutsche Bank meldete bei außerbörslichen Devisen- und Rohstoffderivaten das sogenannte "Direction"-Feld falsch. Dieses Feld zeigt der Aufsicht, ob die Bank wirtschaftlich als Käufer oder Verkäufer einer Transaktion auftritt. Falsche Angaben erschweren es ASIC und der australischen Zentralbank, Marktpositionen, Risiken und mögliche Auffälligkeiten korrekt zu erfassen. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank!
    Short
    32,74€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29,50€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 14,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Insgesamt ging es um 264.574 Transaktionen an 208 Geschäftstagen: 20.483 noch offene Geschäfte, 244.091 bereits beendete oder ausgelaufene Geschäfte, davon 242.673 Devisengeschäfte und 1.418 Rohstoffgeschäfte. 

    Nach Angaben der Bank hatte sie eine Änderung im Programmcode vorgenommen, um US-amerikanische Meldevorschriften zu erfüllen. Diese Anpassung wurde jedoch nicht korrekt auf das australische Meldesystem übertragen. Gleichzeitig erfassten die Vorlagen der internen Qualitätskontrolle nicht alle drei vorgeschriebenen "Direction"-Felder. ASIC spricht deshalb von einem systemischen Kontrollproblem und nicht von einzelnen Tipp- oder Übertragungsfehlern. Besonders unangenehm für die Deutsche Bank: Der Fehler wurde offenbar nicht durch die eigenen Kontrollen entdeckt, sondern erst nach einem Hinweis einer ausländischen Aufsichtsbehörde. Welche Behörde das war, nennt ASIC nicht. Die Bank informierte ASIC am 15. August 2025 und reichte im September einen formellen Verstoßbericht ein.

    Die theoretisch mögliche gerichtliche Höchststrafe für die 208 mutmaßlichen Verstöße hätte bei 68,419 Millionen australischen Dollar gelegen. Die tatsächlich akzeptierte Zahlung von zwei Millionen australischen Dollar entspricht knapp drei Prozent davon. Als mildernd wertete ASIC die Kooperation, die begonnenen Nachbesserungen und eine interne Prüfung des gesamten Meldesystems. Die Bank meldete im Mai 2026 im Zuge ihrer umfassenderen Überprüfung außerdem weitere Ungenauigkeiten. Deren Umfang nennt ASIC bislang nicht; sie sind offenbar nicht näher Bestandteil der nun veröffentlichten Zwei-Millionen-Strafe. Die Deutsche Bank lehnte gegenüber Reuters einen zusätzlichen Kommentar ab.

    Die Aktie der Deutschen Bank ist am Montag (8:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,32 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 30,93 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 30,99EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Das wahre Problem sitzt tiefer Nach Systemversagen: Millionenstrafe für Deutsche Bank Deutsche Bank zahlt in Australien 2 Millionen Dollar Strafe für 264.574 falsch gemeldete Derivategeschäfte. Die australische Wertpapier- und Investitionskommission rügt systemische Kontrollmängel.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     