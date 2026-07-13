JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im Juni seien 5 Maschinen mehr ausgeliefert worden als im Mai, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag nach Auswertung seines Trackers./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 11:00 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 193,5EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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