RBC stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Geschäftszahlen der Metzinger im kommenden Monat noch einmal an./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 18:15 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 37,91EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.





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