🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax im Minus - Ölpreisanstieg nährt Inflationssorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nahost-Konflikt drückt Dax vor Handelsstart
    • X‑Dax vor Börsenstart rund 0,8 Prozent im Minus
    • Ölpreise steigen, Techwerte und KI-Aktien fallen
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax im Minus - Ölpreisanstieg nährt Inflationssorgen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der weiter eskalierende Nahost-Konflikt dürfte am Montag auch den Dax belasten. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Minus von gut 0,8 Prozent auf 24.856 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex den überwiegend schwachen asiatischen Börsen folgen.

    Dort büßten die technologielastigen Indizes wie der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 fast acht beziehungsweise mehr als zwei Prozent ein. Ähnlich wie beim Dax sieht es für sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 aus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!
    Short
    27.572,38€
    Basispreis
    24,78
    Ask
    × 10,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.367,57€
    Basispreis
    2,73
    Ask
    × 10,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das US-Militär attackierte in der Nacht auf Montag den Iran erneut für mehrere Stunden, nachdem es das Land bereits am Wochenende angegriffen hatten. Flugabwehrsysteme, Radaranlagen, Raketenstellungen und Drohnenstandorte sowie kleinere Boote seien zerstört worden, um dem Iran weitere Attacken auf den internationalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zu erschweren, hieß es. Es war bereits die vierte Angriffswelle der USA, seit die Feindseligkeiten in der Nacht zu Mittwoch wieder aufflammten. Zuletzt erklärte das US-Militär seine Attacken für beendet.

    "Die Ölpreise steigen und die Aktienkurse fallen, nachdem die Anleger einmal mehr über die Verwerfungslinie der Straße von Hormus gestolpert sind", kommentierte Marktbeobachter Stephen Innes. "Der Iran sagt, sie ist geschlossen. Die USA sagen, der Schiffsverkehr fließt. Beide Aussagen sind technisch vertretbar. Ein labiles Gleichgewicht, das für Unbehagen sorgt."

    Am deutschen Aktienmarkt drohen im Zuge der asiatischen Tech-Schwäche vor allem Halbleitertiteln wie Infineon , Siltronic und Aixtron deutliche Abschläge. Auch die Aktien des Baukonzerns Hochtief sowie des Energietechnikkonzerns Siemens Energy , ebenfalls Profiteure des Mega-Themas Künstliche Intelligenz (KI), gaben vorbörslich nach. Damit gehen die Gewinnmitnahmen bei KI-Aktien erst einmal weiter.

    Bei Fraport dürften die Entwicklung im Nahen Osten sowie eine Prognosesenkung für das Passagieraufkommen schwerer wiegen als eine Hochstufung durch die Bank Exane BNP Paribas: Für die Aktien zeichnet sich ein Kursrückgang ab. Der Flughafenbetreiber gab mit den schwachen Verkehrsdaten für den Juni bekannt, für 2026 nur noch mit einem Passagieraufkommen in etwa auf dem Vorjahresniveau zu rechnen - bisher hatte er einen Anstieg erwartet./gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 68,45 auf Tradegate (13. Juli 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -12,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 121,45 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 202,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von -14,51 %/+54,54 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Ausblick Dax im Minus - Ölpreisanstieg nährt Inflationssorgen Der weiter eskalierende Nahost-Konflikt dürfte am Montag auch den Dax belasten. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Minus von gut 0,8 Prozent auf 24.856 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex den überwiegend …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     