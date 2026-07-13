Eurokurs fällt etwas - Ölpreisanstieg im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist mit leichten Verlusten zum US-Dollar in die neue Woche gestartet. Im Fokus bleibt die erneute Eskalation der Lage am Persischen Golf mit Angriffen der USA auf den Iran und iranischen Schlägen gegen Golfstaaten. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1403 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Unter dem Strich bleibt der Eurokurs damit in der recht engen Bandbreite, in der er seit Ende Juni steckt.

Am frühen Morgen deutscher Zeit erklärte das US-Militär zwar seine nächtlichen Attacken auf Ziele im Iran für beendet, allerdings meldeten Staaten am Persischen Golf erneut Raketenbeschuss, also wohl Vergeltungsangriffe des Iran. Die erneute Eskalation der Lage trieb die Ölpreise weiter nach oben, was Inflationssorgen nährt. Im Fokus bleibt dabei die Straße von Hormus, die von essenzieller Bedeutung für den weltweiten Öl- und Gashandel ist.