🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis

    Stellantis zündet den Turbo

    1181 Aufrufe 1181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stellantis überrascht mit Absatzsprung – doch Anleger sollten hinsehen

    Stellantis steigert die Auslieferungen im zweiten Quartal um 10 Prozent. Nordamerika treibt das Wachstum, doch Rabatte und Margen bleiben offen.

    Für Sie zusammengefasst
    Stellantis zündet den Turbo - Stellantis überrascht mit Absatzsprung – doch Anleger sollten hinsehen
    Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sheldon Cooper

    Stellantis gab am Montag bekannt, dass der Fahrzeugabsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um vorläufige 10 Prozent auf fast 1,6 Millionen Einheiten gestiegen ist, angeführt von der wichtigen Region Nordamerika. In Nordamerika stiegen die Fahrzeuglieferungen von Stellantis im zweiten Quartal um 38 Prozent auf 445.000 Einheiten, was auf neue oder überarbeitete Modelle zurückzuführen ist. In der erweiterten Region Europa, dem anderen wichtigsten Markt des Automobilherstellers, wuchsen sie um 5 Prozent, teilte der Konzern in einer Erklärung mit.

    Die Stellantis-Mitteilung enthält deutlich mehr Details. Entscheidend ist zunächst: Der Konzern spricht von "Shipments", also Fahrzeugen, die an Händler, Importeure sowie direkt an Flotten- oder Endkunden ausgeliefert wurden. Das ist nicht vollständig mit tatsächlichen Neuzulassungen oder Verkäufen an Privatkunden gleichzusetzen. Insgesamt lieferte Stellantis im zweiten Quartal vorläufig 1,597 Millionen Fahrzeuge aus. Das waren 150.000 mehr als im Vorjahresquartal.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Stellantis!
    Long
    4,58€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5,14€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 13,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Nordamerika war klar der Wachstumstreiber. Die Auslieferungen erhöhten sich dort um 122.000 auf 445.000 Fahrzeuge. Rückenwind lieferten vor allem neue oder überarbeitete Modelle und Antriebe. Dazu gehörten der Ram 1500 mit Hemi-V8, der neue Ram 1500 TRX SRT, überarbeitete Versionen des Jeep Grand Wagoneer, Jeep Grand Cherokee und Chrysler Pacifica sowie der Hochlauf des neuen Jeep Cherokee und des Dodge Charger SIXPACK. Ein Teil des Anstiegs hängt allerdings auch mit Vorbereitungen auf die geplante Produktionspause im Sommer zusammen. Stellantis könnte daher Fahrzeuge vorgezogen an Händler ausgeliefert haben.

    In Europa stiegen die Auslieferungen um 39.000 auf 762.000 Fahrzeuge. Haupttreiber waren Elektroautos, neue Modelle auf der sogenannten Smart-Car-Plattform und die chinesische Beteiligungsmarke Leapmotor. Citroën C3 und C3 Aircross, Opel beziehungsweise Vauxhall Frontera sowie Fiat Grande Panda brachten zusammen rund 41.000 zusätzliche Fahrzeuge. Der neue Jeep Compass steuerte etwa 8.000 Einheiten bei. Besonders stark entwickelte sich Leapmotor: Die Auslieferungen der Marke außerhalb Chinas stiegen um rund 25.000 auf 33.000 Fahrzeuge. Gefragt waren vor allem der kleine T03 und der SUV B10. Gleichzeitig gingen die Auslieferungen älterer Kompakt-SUVs wie Jeep Avenger, Fiat 600, Opel Mokka und Peugeot 2008 zusammen um etwa 28.000 Fahrzeuge zurück.

    In den übrigen Regionen war die Entwicklung schwächer: Südamerika: minus drei Prozent auf 253.000 Fahrzeuge. Brasilien legte um rund 21.000 Einheiten zu, Argentinien brach dagegen um etwa 25.000 Fahrzeuge ein. Nahost und Afrika: minus drei Prozent auf 121.000 Einheiten. In den Golfstaaten halbierten sich die Auslieferungen wegen des regionalen Konflikts ungefähr. Asien-Pazifik: unverändert bei lediglich 16.000 Fahrzeugen.

    Für Anleger ist das zunächst ein positives Signal für den laufenden Sanierungskurs. Bereits im ersten Quartal waren die weltweiten Auslieferungen um zwölf Prozent gestiegen. Damals hatte Nordamerika allerdings nur um 17 Prozent zugelegt – im zweiten Quartal beschleunigte sich das Wachstum dort somit deutlich. Europa verlor dagegen etwas an Dynamik: Nach zwölf Prozent Wachstum im ersten Quartal waren es nun fünf Prozent. Die Einschränkung: Höhere Auslieferungen sagen noch nichts darüber aus, zu welchen Preisen und mit welchen Rabatten die Fahrzeuge verkauft wurden. Für Gewinn und Marge ist außerdem entscheidend, ob Stellantis den Absatz ohne hohe Kaufanreize erreicht und ob besonders profitable Pick-ups und SUVs einen größeren Anteil ausmachen. Die nun veröffentlichten Zahlen sind zudem ungeprüfte Schätzwerte und können noch angepasst werden.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 4,837EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Stellantis zündet den Turbo Stellantis überrascht mit Absatzsprung – doch Anleger sollten hinsehen Stellantis steigert die Auslieferungen im zweiten Quartal um 10 Prozent. Nordamerika treibt das Wachstum, doch Rabatte und Margen bleiben offen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     