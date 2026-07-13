Stellantis überrascht mit Absatzsprung – doch Anleger sollten hinsehen

Die Stellantis-Mitteilung enthält deutlich mehr Details. Entscheidend ist zunächst: Der Konzern spricht von "Shipments", also Fahrzeugen, die an Händler, Importeure sowie direkt an Flotten- oder Endkunden ausgeliefert wurden. Das ist nicht vollständig mit tatsächlichen Neuzulassungen oder Verkäufen an Privatkunden gleichzusetzen. Insgesamt lieferte Stellantis im zweiten Quartal vorläufig 1,597 Millionen Fahrzeuge aus. Das waren 150.000 mehr als im Vorjahresquartal.

Stellantis gab am Montag bekannt, dass der Fahrzeugabsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um vorläufige 10 Prozent auf fast 1,6 Millionen Einheiten gestiegen ist, angeführt von der wichtigen Region Nordamerika. In Nordamerika stiegen die Fahrzeuglieferungen von Stellantis im zweiten Quartal um 38 Prozent auf 445.000 Einheiten, was auf neue oder überarbeitete Modelle zurückzuführen ist. In der erweiterten Region Europa, dem anderen wichtigsten Markt des Automobilherstellers, wuchsen sie um 5 Prozent, teilte der Konzern in einer Erklärung mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nordamerika war klar der Wachstumstreiber. Die Auslieferungen erhöhten sich dort um 122.000 auf 445.000 Fahrzeuge. Rückenwind lieferten vor allem neue oder überarbeitete Modelle und Antriebe. Dazu gehörten der Ram 1500 mit Hemi-V8, der neue Ram 1500 TRX SRT, überarbeitete Versionen des Jeep Grand Wagoneer, Jeep Grand Cherokee und Chrysler Pacifica sowie der Hochlauf des neuen Jeep Cherokee und des Dodge Charger SIXPACK. Ein Teil des Anstiegs hängt allerdings auch mit Vorbereitungen auf die geplante Produktionspause im Sommer zusammen. Stellantis könnte daher Fahrzeuge vorgezogen an Händler ausgeliefert haben.

In Europa stiegen die Auslieferungen um 39.000 auf 762.000 Fahrzeuge. Haupttreiber waren Elektroautos, neue Modelle auf der sogenannten Smart-Car-Plattform und die chinesische Beteiligungsmarke Leapmotor. Citroën C3 und C3 Aircross, Opel beziehungsweise Vauxhall Frontera sowie Fiat Grande Panda brachten zusammen rund 41.000 zusätzliche Fahrzeuge. Der neue Jeep Compass steuerte etwa 8.000 Einheiten bei. Besonders stark entwickelte sich Leapmotor: Die Auslieferungen der Marke außerhalb Chinas stiegen um rund 25.000 auf 33.000 Fahrzeuge. Gefragt waren vor allem der kleine T03 und der SUV B10. Gleichzeitig gingen die Auslieferungen älterer Kompakt-SUVs wie Jeep Avenger, Fiat 600, Opel Mokka und Peugeot 2008 zusammen um etwa 28.000 Fahrzeuge zurück.

In den übrigen Regionen war die Entwicklung schwächer: Südamerika: minus drei Prozent auf 253.000 Fahrzeuge. Brasilien legte um rund 21.000 Einheiten zu, Argentinien brach dagegen um etwa 25.000 Fahrzeuge ein. Nahost und Afrika: minus drei Prozent auf 121.000 Einheiten. In den Golfstaaten halbierten sich die Auslieferungen wegen des regionalen Konflikts ungefähr. Asien-Pazifik: unverändert bei lediglich 16.000 Fahrzeugen.

Für Anleger ist das zunächst ein positives Signal für den laufenden Sanierungskurs. Bereits im ersten Quartal waren die weltweiten Auslieferungen um zwölf Prozent gestiegen. Damals hatte Nordamerika allerdings nur um 17 Prozent zugelegt – im zweiten Quartal beschleunigte sich das Wachstum dort somit deutlich. Europa verlor dagegen etwas an Dynamik: Nach zwölf Prozent Wachstum im ersten Quartal waren es nun fünf Prozent. Die Einschränkung: Höhere Auslieferungen sagen noch nichts darüber aus, zu welchen Preisen und mit welchen Rabatten die Fahrzeuge verkauft wurden. Für Gewinn und Marge ist außerdem entscheidend, ob Stellantis den Absatz ohne hohe Kaufanreize erreicht und ob besonders profitable Pick-ups und SUVs einen größeren Anteil ausmachen. Die nun veröffentlichten Zahlen sind zudem ungeprüfte Schätzwerte und können noch angepasst werden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 4,837EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.

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