JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen und einer Prognosesenkung für das Passagieraufkommen in Frankfurt mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Letzteres sei zwar weitgehend erwartet worden, schrieb Graham Hunt am Montag. Allerdings dürften zurückhaltendere Aussagen zur finanziellen Entwicklung des Flughafenbetreibers dessen Aktien kurzfristig belasten und zu einem Rückgang der Gewinnschätzungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich führen. Der Experte verwies insbesondere auf die wieder zunehmenden Spannungen im Nahen Osten./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 68,45EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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