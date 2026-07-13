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    Physische KI nimmt Fahrt auf

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    Nvidia spielt Schlüsselrolle: Roboter lernen besonders schwierige Aufgaben

    Yaskawa und SoftBank melden einen Fortschritt bei Physischer KI. Roboter sollen künftig auch schwer greifbare Materialien zuverlässig handhaben können.

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    Physische KI nimmt Fahrt auf - Nvidia spielt Schlüsselrolle: Roboter lernen besonders schwierige Aufgaben
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Yaskawa Electric und SoftBank haben ein gemeinsames System für sogenannte Physische KI erfolgreich getestet. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob Industrieroboter auch verformbare Materialien wie Kabelbäume zuverlässig greifen und bewegen können. Nach Angaben beider Unternehmen verlief die Validierung erfolgreich.

    Die Lösung kombiniert den KI-Roboter MOTOMAN NEXT von Yaskawa mit der von SoftBank entwickelten Entwicklungsplattform "AI Data Center GPU Cloud". Dadurch soll sich der gesamte Entwicklungsprozess deutlich beschleunigen. Das reicht von der Erfassung von Roboterdaten über das Training und die Bewertung der KI bis zur Rückübertragung der Ergebnisse auf den Roboter.

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    Schwierige Aufgaben sollen automatisiert werden

    Verformbare Materialien gelten in der Industrie seit Jahren als besondere Herausforderung. Im Gegensatz zu starren Bauteilen verändern Schnüre, Stoffe, Beutel oder Kabelbäume ständig ihre Form und Lage. Dadurch stoßen klassische Robotersteuerungen schnell an ihre Grenzen.

    Yaskawa setzt deshalb auf ein System, das Bildinformationen und Arbeitsanweisungen mithilfe eines Vision-Language-Action-Modells verarbeitet. Die KI erkennt den aktuellen Zustand eines Objekts, bestimmt den geeigneten Greifpunkt und gibt passende Bewegungsanweisungen an den Roboter weiter. Klassische Robotersteuerungen übernehmen weiterhin die zuverlässig automatisierbaren Arbeitsschritte, während die KI komplexe Entscheidungen trifft.

    Im Test musste der Roboter unterschiedlich liegende Kabelbäume in einen Behälter einlegen. Nach Angaben der Unternehmen erkannte das System die jeweilige Lage der Bauteile und wählte selbstständig geeignete Greif- und Handhabungsstrategien aus. Die Versuche bestätigten eine stabile Verarbeitung der verformbaren Objekte.

     

    Nvidia-Technologie bildet das Fundament

    SoftBanks "AI Data Center GPU Cloud", die im Oktober 2026 offiziell starten soll, basiert auf dem "Infrinia AI Cloud OS" und nutzt unter anderem Nvidias Hochleistungsplattform NVIDIA GB200 NVL72 mit Blackwell-Grafikprozessoren. Damit sollen rechenintensive KI-Trainings und Inferenzprozesse effizient durchgeführt werden.

    SoftBank-Chef Junichi Miyakawa betonte die wachsende Bedeutung leistungsfähiger Infrastruktur für die KI-Entwicklung. "Da KI immer stärker in die Gesellschaft integriert wird, erstreckt sich die Quelle der Wettbewerbsfähigkeit über die KI selbst hinaus und umfasst auch die Rechenleistung und die Betriebssoftware, die sie unterstützen", sagte er. Die "AI Data Center GPU Cloud" und das "Infrinia AI Cloud OS" würden Kunden bei der Entwicklung und praktischen Einführung von KI-Anwendungen unterstützen.

    Auch Nvidia sieht die Kooperation als wichtigen Schritt. Charlie Boyle, Vice President DGX Systems bei Nvidia, erklärte: "Durch den Einsatz des NVIDIA GB200 NVL72 und des 'Infrinia AI Cloud OS' durch SoftBank erhalten japanische Unternehmen eine leistungsstarke, sichere und skalierbare Plattform, um die Entwicklung ihrer Branchen voranzutreiben."

    Ausbau der Zusammenarbeit geplant

    Die aktuelle Validierung ist Teil einer umfassenderen Kooperation von Yaskawa und SoftBank zur gesellschaftlichen Einführung von Physischer KI. Ziel ist es, Roboter künftig in deutlich komplexeren Umgebungen einzusetzen – von Büros über Krankenhäuser bis hin zu Fabriken und Logistikzentren. Durch die Verbindung von Robotik, Künstlicher Intelligenz und Kommunikationsinfrastruktur wollen die Unternehmen neue Automatisierungslösungen schaffen und den Einsatzbereich intelligenter Roboter deutlich erweitern.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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