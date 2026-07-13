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    HyTerra

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    Weißer Wasserstoff von Weltklasse mit Fortescue an Bord

    HyTerra hat mit seinem Nemaha-Projekt in Kansas bereits Wasserstoffwerte von bis zu 96 % nachgewiesen. Die australische Fortescue Metals Group ist als Ankerinvestor mit an Bord und treibt die Projektentwicklung voran.

     

    Während sich viele Anleger auf klassische Wasserstoffprojekte mit Elektrolyseuren und teurem grünem Strom konzentrieren, verfolgt HyTerra (ASX: HYT, ISIN: AU0000232415, WKN: A3DRMA) einen anderen Ansatz. Das australische Unternehmen sucht nach natürlichem, sogenanntem geologischem oder weißem Wasserstoff, der bereits fertig in der Erde vorkommt und lediglich gefördert werden muss. Im Zentrum steht das Nemaha-Projekt im US-Bundesstaat Kansas, wo HyTerra Pachtrechte über rund 80.000 Hektar entlang des Mid-Continental-Rift-Systems hält, einer etwa 1,1 Milliarden Jahre alten geologischen Bruchzone, die sich von den Großen Seen bis nach Kansas und Alabama zieht. Die dortigen eisen- und magnesiumreichen Gesteine liefern genau die geologischen Voraussetzungen, unter denen sich Wasserstoff und Helium natürlich bilden.

     

    Der Charme dieses Ansatzes liegt in den Kosten. Während grüner Wasserstoff aus Elektrolyse und blauer Wasserstoff aus fossilen Quellen mit CO2-Abscheidung deutlich teurer sind, lässt sich geologischer Wasserstoff Schätzungen zufolge für weniger als 2 US-Dollar pro Kilogramm fördern und damit oft günstiger als selbst der heute dominierende graue Wasserstoff. Auch die Klimabilanz überzeugt: Eine Studie der Stanford University beziffert die Kohlenstoffintensität von geologischem Wasserstoff auf 0,37 Kilogramm CO2 je Kilogramm, verglichen mit 9,0 Kilogramm bei grauem und 3,0 Kilogramm bei blauem Wasserstoff.

     

    Ein Markt mit enormem Nachholbedarf

     

    Die weltweite Wasserstoffnachfrage lag 2020 bei schätzungsweise 87 Millionen Tonnen und dürfte laut Prognosen bis 2050 auf bis zu 580 Millionen Tonnen steigen. Aktuell dominiert grauer Wasserstoff mit rund 90 Millionen Tonnen jährlich den Markt, doch die Nachfrage nach sauberen Alternativen wächst. Nach Berechnungen von McKinsey soll sauberer Wasserstoff bis 2050 zwischen 73 und 100 Prozent der Gesamtnachfrage ausmachen. Ergänzend fördert HyTerra mit Helium ein zweites, ebenfalls stark nachgefragtes Gas. Helium gilt als unersetzlich für Hightech-Anwendungen von der Computertechnik über die Medizintechnik bis zur Raumfahrt, wobei die weltweite Nachfrage bis 2030 von rund 6 auf 8,5 bis 10 Milliarden Kubikfuß pro Jahr klettern soll. Der Markt gilt zudem als anfällig für Versorgungsengpässe, wie die vier großen Heliumknappheiten seit 2006 zeigen, zuletzt ausgelöst durch kriegsbedingte Ausfälle im Nahen Osten.

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