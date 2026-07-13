KI-Boom treibt Umsatz von Chipfertiger TSMC weiter an

HSINCHU (dpa-AFX) - Die starke Nachfrage nach leistungsstarken KI-Chips treibt den Umsatz des taiwanesischen Chipherstellers TSMC weiter an. Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal um 36 Prozent auf 1,27 Billionen Taiwan-Dollar (rund 34,6 Milliarden Euro), wie der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger am Montag mitteilte. Dies entspricht den durchschnittlichen Erwartungen von Branchenexperten. Besonders stark war das Wachstum im Juni: Hier legten die Umsätze zum Vorjahresmonat um rund 68 Prozent auf knapp 443 Milliarden Taiwan-Dollar zu.

Der Chip-Riese gilt als wichtiger Gradmesser für den globalen Ausbau der KI-Infrastruktur, da das Unternehmen den Großteil der weltweit fortschrittlichsten Halbleiter für Rechenzentren und Smartphones fertigt und unter anderem Nvidia und Apple beliefert.