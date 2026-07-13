KI-Boom treibt Umsatz von Chipfertiger TSMC weiter an
- Umsatz Q2 +36% bei 1,27 Billionen Taiwan-Dollar
- Umsatz im Juni +68% auf 443 Milliarden Taiwan-Dollar
- Marktkapitalisierung rund zwei Billionen US-Dollar
HSINCHU (dpa-AFX) - Die starke Nachfrage nach leistungsstarken KI-Chips treibt den Umsatz des taiwanesischen Chipherstellers TSMC weiter an. Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal um 36 Prozent auf 1,27 Billionen Taiwan-Dollar (rund 34,6 Milliarden Euro), wie der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger am Montag mitteilte. Dies entspricht den durchschnittlichen Erwartungen von Branchenexperten. Besonders stark war das Wachstum im Juni: Hier legten die Umsätze zum Vorjahresmonat um rund 68 Prozent auf knapp 443 Milliarden Taiwan-Dollar zu.
Der Chip-Riese gilt als wichtiger Gradmesser für den globalen Ausbau der KI-Infrastruktur, da das Unternehmen den Großteil der weltweit fortschrittlichsten Halbleiter für Rechenzentren und Smartphones fertigt und unter anderem Nvidia und Apple beliefert.
TSMC hat eine Marktkapitalisierung von rund zwei Billionen Dollar und ist das wertvollste Unternehmen in Asien.
Der Chipkonzern will am 16. Juli ausführliche Quartalszahlen vorlegen sowie einen aktualisierten Jahresausblick./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 276,3 auf Tradegate (13. Juli 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +7,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,25 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,37 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +49,20 %/+74,07 % bedeutet.
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