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    KI-Boom treibt Umsatz von Chipfertiger TSMC weiter an

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz Q2 +36% bei 1,27 Billionen Taiwan-Dollar
    • Umsatz im Juni +68% auf 443 Milliarden Taiwan-Dollar
    • Marktkapitalisierung rund zwei Billionen US-Dollar
    KI-Boom treibt Umsatz von Chipfertiger TSMC weiter an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HSINCHU (dpa-AFX) - Die starke Nachfrage nach leistungsstarken KI-Chips treibt den Umsatz des taiwanesischen Chipherstellers TSMC weiter an. Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal um 36 Prozent auf 1,27 Billionen Taiwan-Dollar (rund 34,6 Milliarden Euro), wie der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger am Montag mitteilte. Dies entspricht den durchschnittlichen Erwartungen von Branchenexperten. Besonders stark war das Wachstum im Juni: Hier legten die Umsätze zum Vorjahresmonat um rund 68 Prozent auf knapp 443 Milliarden Taiwan-Dollar zu.

    Der Chip-Riese gilt als wichtiger Gradmesser für den globalen Ausbau der KI-Infrastruktur, da das Unternehmen den Großteil der weltweit fortschrittlichsten Halbleiter für Rechenzentren und Smartphones fertigt und unter anderem Nvidia und Apple beliefert.

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    TSMC hat eine Marktkapitalisierung von rund zwei Billionen Dollar und ist das wertvollste Unternehmen in Asien.

    Der Chipkonzern will am 16. Juli ausführliche Quartalszahlen vorlegen sowie einen aktualisierten Jahresausblick./err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 276,3 auf Tradegate (13. Juli 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +7,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,37 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +49,20 %/+74,07 % bedeutet.





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