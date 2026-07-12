Das mehrjahrestief wurde durchschritten!

In den USA wird neben bestehenden Zöllen auch über Einschränkungen oder Importverbote für chinesische Wechselrichter diskutiert. Sollte dies umgesetzt werden, wären chinesische Hersteller wie Huawei oder Sungrow deutlich benachteiligt. SMA gehört zu den wenigen großen westlichen Anbietern und könnte dadurch Marktanteile gewinnen. Vieles davon sollte bereits im Kurs eingepreist sein. Noch ist unklar, wie weitreichend die Maßnahmen tatsächlich werden und wann sie umgesetzt werden. Die Aktie von SMA reagiert positiv auf die Erfolge bei der Restrukturierung, nachdem die Analysten für das Jahr 2026 wieder mit deutlichen Gewinnen rechnen. Dennoch ist auch Vorsicht geboten, denn der Wettbewerb mit chinesischen Herstellern bleibt außerhalb der USA enorm.

Eine globale Erholung bei Solaraktien hat am Dienstag, dem 30. Juni, auch den Anteilen des Wechselrichterherstellers SMA Solar neuen Schub verliehen. Nach zunächst noch verhaltenem Start bauten sie ihr Plus auf letztlich etwas mehr als elf Prozent aus. Sie näherten sich mit ihrem Schlussstand von 62,95 Euro wieder dem Mehrjahreshoch vom Mai 2026, von dem sie bis Mitte Juni wieder deutlich zurückgekommen waren. In den vergangenen Tagen kam es zu einer kleinen Konsolidierung, wo dreiviertel der Kursgewinne wieder abgegeben wurden. Längerfristig betrachtet hat sich der Kurs von der schwachen Entwicklung des Jahres 2024 wieder erholt. Genauer gesagt stoppte der Kursrückgang Mitte November 2024 bei 10,94 Euro und ging in eine Bodenbildung über. Ab Anfang Mai 2025 ist die Kurserholung gestartet und erreichte am 18. Mai 2026 das partielle Hoch bei 70,70 Euro. Momentan notiert das Papier 52 Prozent unter dem Allzeithoch vom 3. Juli 2023 bei 112,70 Euro. Dies zeigt das Potenzial der Aktie. Ob das Allzeithoch zeitnah wieder getestet wird, hängt jedoch zunehmend von der Konkurrenz mit den preiswerteren chinesischen Produkten ab. Der globale Boom in der Photovoltaik wurde erst durch die kostengünstigen Paneele aus China losgetreten. Mittlerweile liegt der chinesische Marktanteil in diesem Segment bei 90 Prozent. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Geschichte bei den Wechselrichtern nicht wiederholt.

SMA Solar Technology AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Turnaround bei SMA Solar zeigt sich auch am Aktienkurs, der seit dem Tief im November 2024 um 360 Prozent gestiegen ist. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MN6KJ0) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs der SMA Solar AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,40 profitieren. Das Ziel sei bei 66,70 Euro angenommen (27,89 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 46,85 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 8,04 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,7 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MN6KJ0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 15,34 – 15,38 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 39,67 Euro Basiswert: SMA Solar Technology AG KO-Schwelle: 39,67 Euro akt. Kurs Basiswert: 54,15 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 27,89 Euro Hebel: 3,40 Kurschance: + 82 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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