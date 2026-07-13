UBS stuft SAP SE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 205 auf 164 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Komplexität der Unternehmens-Informationssysteme (ERP) des Softwarekonzerns sei sowohl ein Vorteil als auch eine Herausforderung für die Umsetzung der KI-Strategie von SAP, schrieb Michael Briest am Sonntag. Das Kursziel sinke vor allem aus Bewertungsgründen./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 138,0EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Briest

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 164

Kursziel alt: 205

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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