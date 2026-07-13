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    Pyramid AG: 1H 2026 operatives Geschäft deutlich gestiegen – Abschluss 2025

    Pyramid startet 2026 mit kräftigem Wachstum, Rekord-Auftragseingang und solider Ertragslage – die aktuellen Zahlen unterstreichen die Dynamik des Hardware-Spezialisten.

    Pyramid AG: 1H 2026 operatives Geschäft deutlich gestiegen – Abschluss 2025
    Foto: adobe.stock.com
    • H1 2026: Pyramid Computer GmbH erzielte nach ersten Berechnungen einen Umsatz von ca. EUR 40,3 Mio. (+>10 % vs. Vorjahr); Q1: EUR 17,7 Mio., Q2: EUR 22,6 Mio.; erwartetes EBITDA H1 ca. EUR 1,9 Mio. (davon ca. EUR 1,7 Mio. im Q2).
    • Rekord-Auftragseingang von EUR 26,9 Mio. im Q1 2026; starke Nachfrage besonders nach Servern, KI-Servern und Storage-Systemen; Auftragseingangs-Run-Rate > EUR 100 Mio. signalisiert Zuversicht für H2 2026.
    • Konzernkennzahlen 2025: Konzernumsatz EUR 74,2 Mio. (Vj. EUR 68,3 Mio.); bereinigtes Konzern-EBITDA EUR 2,4 Mio. (Vj. EUR 3,2 Mio.).
    • Die Bereinigung des EBITDA und das Ergebnis wurden maßgeblich durch die Entkonsolidierung der internationalen faytech-Tochtergesellschaften infolge eines Verkaufs beeinflusst.
    • Durch die Transaktion sank sowohl das Eigenkapital als auch die Verbindlichkeiten; die Eigenkapitalquote blieb mit 53,6 % (Vj. 54,3 %) nahezu unverändert.
    • Jahres- und Konzernabschluss 2025 sowie der Geschäftsbericht wurden veröffentlicht (verfügbar auf der Investor-Relations-Website); Pyramid AG ist ein gelisteter Anbieter von Hardwarelösungen (u. a. Pyramid Computer GmbH, RNT Rausch GmbH, Marke faytech).

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Pyramid ist am 26.08.2026.

    Der Kurs von Pyramid lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,14 % im Plus.


    Pyramid

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    ISIN:DE000A41YDL0WKN:A41YDL
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