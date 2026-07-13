KORREKTUR
1,8 Milliarden Dollar für Drohnenhersteller Helsing
- Helsing sammelte 1,8 Milliarden Dollar ein
- Bewertung 18 Milliarden mit rund 400 Mitarbeitern
- Fokus auf KI-Software und neue KI-Plattformen
(Es wird klargestellt, dass die Zahl der Mitarbeiter nach Unternehmensangaben mittlerweile auf über 1.000 gestiegen ist.)
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der 2021 gegründete Münchner Drohnen- und Softwarehersteller Helsing hat in einer der bislang größten Finanzierungsrunden für europäische Start-ups 1,8 Milliarden Dollar eingeworben. Die Bewertung des Unternehmens mit seinen über 1.000 Mitarbeitern ist nach Helsing-Angaben nunmehr auf 18 Milliarden Dollar gestiegen. Zu den Investoren zählen unter anderem der kanadische Pensionsfonds CCP Investments und zwei Größen der US-Finanzwelt: JP Morgan Chase und die zur gleichnamigen Investmentbank gehörende Kapitalanlagegesellschaft Goldman Sachs Alternatives. Die Mehrheit des Unternehmens bleibt nach Helsing-Angaben jedoch in europäischem Besitz.
Geld soll in die Technologieentwicklung fließen
Helsing zählt sich nicht länger zu den Start-ups, sondern zu den sogenannten "Neo Primes" - das sind softwarezentrierte Jungunternehmen, die den großen etablierten Rüstungsfirmen Konkurrenz machen. Technologischer Schwerpunkt bei Helsing sind nicht die Drohnen, sondern die KI-gestützte Software, die die unbemannten Flugzeuge steuert. Das Unternehmen beliefert unter anderem die ukrainischen Streitkräfte mit Kamikazedrohnen. Seit vergangenem Jahr produziert Helsing auch Unterwasser-Aufklärungsdrohnen, in der Entwicklung ist mit Hilfe des 2025 übernommenen Flugzeugbauers Grob Aircraft ein unbemannter Kampfjet. Die neuen Investorengelder sollen vor allem in die Entwicklung neuer KI-Plattformen fließen.
"Neo Primes" florieren, doch an der Börse ist der Rüstungsboom vorüber
An der Börse ist der zeitweilige Boom von Rüstungsaktien in diesem Jahr zu Ende gegangen. So hat sich der Rheinmetall -Kurs seit Januar halbiert, steht allerdings immer noch um ein Vielfaches höher als vor fünf Jahren. Der französisch-deutsche Panzer- und Geschützhersteller KNDS hatte seinen geplanten Börsengang kürzlich verschoben. "Neo Primes" haben bei Investoren offenkundig nach wie vor Konjunktur. Nach Angaben von Helsing war die Finanzierungsrunde stark überzeichnet - was bedeutet, dass das Unternehmen noch mehr Geld hätte einwerben können. Vor knapp zwei Wochen hatte bereits Quantum Systems - ein weiteres bayerisches Jungunternehmen - eine Finanzierungsrunde über eine Milliarde Dollar abgeschlossen./cho/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 294,7 auf Tradegate (13. Juli 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -10,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 46,07 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.591,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00EUR was eine Bandbreite von +29,40 %/+99,08 % bedeutet.
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Hier werden Meinungen ausgetauscht, diskutiert und auch mal gestritten – aber die Kurse entstehen durch Angebot und Nachfrage, Unternehmenszahlen, Nachrichten und das Geld der Anleger. 💰
Manche schreiben hier allerdings so, als würde der Kurs nach jedem ihrer Beiträge direkt 5 % steigen oder fallen. 😉 Wenn das wirklich so wäre, wären wir vermutlich alle längst Milliardäre und würden nicht mehr im Forum diskutieren. 😂
Also: Meinung gerne, Diskussion ebenfalls – aber den Kurs macht am Ende immer noch der Markt, nicht das Forum. 🍿📊
Statt über Zahlen, Fakten und neue Entwicklungen zu diskutieren, versuchen einige ständig, andere zu belehren oder immer wieder die gleichen negativen Schlagzeilen hervorzuholen. Das F126-Thema wurde hier inzwischen unzählige Male durchgekaut. Jeder kennt die Auswirkungen – ständig dieselben Beiträge bringen die Diskussion nicht weiter. Gleichzeitig sollte man aber auch nicht ausblenden, dass Rheinmetall weiterhin volle Auftragsbücher, einen hohen Auftragsbestand und neue Projekte vorweisen kann. (Rheinmetall￼)
Gerade manche User – beispielsweise Sebaldo und einige andere – scheinen fast ausschließlich die negativen Aspekte hervorzuheben. Das wirkt auf Dauer eher wie Stimmungsmache als wie eine ausgewogene Diskussion.
Lasst uns doch wieder zu dem zurückkehren, was dieses Forum einmal ausgemacht hat: Beiträge mit Daten, Fakten und Quellen. Meinungen sind völlig in Ordnung – aber bitte klar als Meinungen kennzeichnen und nicht als Tatsachen darstellen oder Wunschkurse als Realität verkaufen.
Davon hätten am Ende alle mehr – Long-Investoren, Trader und auch Kritiker.
Hab mir einmal dein Gesülze von 2016 in Bezug auf Solarworld angesehen und das war sehr aufschlussreich....
Erzähle den dummen Aktionären doch einmal, warum du ab 2016 für 9 Jahre hier verschwunden warst.....sicherlich weil du der absolute Kenner der Materie bist?🤣🤣🤣
@feinraster / 06.01.2016
Wer hier was verdienen will setzt auf fallende Kurse und den 2 totalausfall.
Oder lag ich jemals daneben?
Ich weis was ich sag.