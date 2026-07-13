Q-Day rückt näher – Investitionen treiben den Quantenmarkt: Google, IBM, Nvidia, IonQ, QuantumCore, Integrated Cyber Solutions und Co. am Drücker

Quantencomputing entwickelt sich zunehmend aus den Forschungslaboren zu einem strategischen Technologiemarkt. Regierungen investieren Milliardenbeträge in den Aufbau eigener Quantenprogramme, Technologiekonzerne erweitern ihre Entwicklungsplattformen und Unternehmen beginnen, ihre IT-Infrastruktur auf eine Zeit nach der heutigen Verschlüsselung vorzubereiten. Auslöser dieser Entwicklung ist der sogenannte Q-Day, der Zeitpunkt, an dem leistungsfähige Quantencomputer heutige Verschlüsselungsverfahren überwinden können. Auch wenn dieser Zeitpunkt voraussichtlich noch einige Jahre entfernt ist, beeinflusst er Investitionsentscheidungen bereits heute. Die Entwicklung umfasst inzwischen die gesamte Wertschöpfungskette – von Hardware und Halbleitern über Infrastruktur bis hin zu Software und quantenresistenten Sicherheitslösungen.

Regierungen treiben Quanteninfrastruktur voran

Die USA haben ihren Bundesbehörden verbindliche Fristen gesetzt, um schrittweise auf quantensichere Verschlüsselungsverfahren umzusteigen. Auch die Europäische Union, Japan und Südkorea verfolgen entsprechende Programme. Weltweit summieren sich die angekündigten staatlichen Investitionen in Quantentechnologien inzwischen auf rund 55 Milliarden US-Dollar. Für Unternehmen entsteht dadurch ein Markt, dessen Entwicklung zunehmend von regulatorischen Vorgaben bestimmt wird. Hinzu kommt das sogenannte „Harvest now, decrypt later“-Risiko. Verschlüsselte Daten können bereits heute gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt mit leistungsfähigeren Quantencomputern entschlüsselt werden. Für Behörden, Finanzinstitute und Industrieunternehmen beginnt die Vorbereitung auf den Q-Day deshalb bereits heute.

Technologiekonzerne investieren in die nächste Entwicklungsphase

Parallel dazu nimmt die Dynamik im privaten Sektor weiter zu. IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399) erweitert kontinuierlich seine Quantenplattform und gehört ebenso wie Google (Alphabet, ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F) zu den Unternehmen, die erhebliche Mittel in Forschung und Entwicklung investieren. Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422) profitiert zwar weiterhin vor allem vom KI-Boom, baut seine Aktivitäten im Bereich Quantencomputing jedoch ebenfalls aus und entwickelt Softwarelösungen, mit denen sich klassische Hochleistungsrechner und Quantencomputer künftig kombinieren lassen.