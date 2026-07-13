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    VW-Rivale und Opel-Mutter Stellantis fasst nach Absatzeinbruch wieder Fuß

    Für Sie zusammengefasst
    • Absatz steigt um 10 Prozent auf 1,6 Millionen
    • Nordamerika plus 38 Prozent als Wachstumstreiber
    • Chef Filosa setzt auf Verbrenner und Kernmarken
    VW-Rivale und Opel-Mutter Stellantis fasst nach Absatzeinbruch wieder Fuß
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Autokonzern Stellantis hat sich im zweiten Quartal nach dem Einbruch der Verkaufszahlen wieder berappelt. So stieg der Absatz gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum insgesamt um 10 Prozent auf 1,6 Millionen Fahrzeuge, wie die Opel-Mutter am Montag in Amsterdam auf Basis vorläufiger Schätzungen mitteilte. Vor allem ein dickes Plus in Nordamerika von 38 Prozent sorgte für den Aufschwung. Insbesondere neue oder aufgefrischte Modelle mit weiteren Antriebsvarianten seien bei den Kunden gut angekommen, hieß es. Im stückzahlenmäßig größten Markt Europa ging es um 5 Prozent nach oben.

    Der Konzern mit italienischen, französischen und amerikanischen Wurzeln (unter anderem Fiat, Peugeot, Chrysler) war auf seinem lukrativsten Markt USA in den vergangenen Jahren in schwere Bedrängnis geraten. Neben hausgemachten Problemen von zu hoher Produktion und Preisverfall prasselten auch die politische Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump bei Elektroautos auf den Anbieter ein, der vor allem wegen hoher Abschreibungen auf eingestellte Plattformen und Modelle vergangenen Jahr einen Rekordverlust von 22,3 Milliarden Euro schrieb.

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    Der neue Chef Antonio Filosa setzt in den USA nun wieder verstärkt auf Verbrennerantriebe bei den großen SUVs und Pickups der Marken wie Ram und Jeep. Überhaupt konzentriert er fortan die meisten Investitionen auf die Kernmarken Jeep, Ram, Peugeot und Fiat. Die Europasparte des VW -Rivalen soll insgesamt schrumpfen, die Produktionskapazitäten werden gekürzt./men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 70,74 auf Tradegate (13. Juli 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -6,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,60 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +27,30 %/+85,29 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Stellantis - A2QL01 - NL00150001Q9

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen steigenden Absatzzahlen und dem weiter niedrigen Aktienkurs. Diskutiert werden fundamentale Aspekte (Umsatz-/Absatzwachstum, Margen, Gewinne, Cashflow, China-Probleme, Dividendenstreichung), ein JPMorgan-Downgrade, Bewertungsvergleiche mit Konkurrenten und die technische Sorge vor einem fallenden Messer.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Stellantis eingestellt.

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    dpa-AFX
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