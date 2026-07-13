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    Der Flaschenhals wird reich

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    TSMC wächst brutal – die KI-Welt bekommt nicht genug Chips

    36 Prozent mehr Umsatz im Quartal, fast 68 Prozent im Juni: TSMC sitzt auf dem Engpass des KI-Booms – und genau dort fließt das große Geld.

    Für Sie zusammengefasst
    Der Flaschenhals wird reich - TSMC wächst brutal – die KI-Welt bekommt nicht genug Chips
    Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

    TSMC hat das nächste starke Signal für den KI-Boom geliefert. Der weltweit größte Auftrags-Chiphersteller steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal um 36 Prozent auf 1,27 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 39,6 Milliarden US-Dollar. Damit lag das Unternehmen im Rahmen der eigenen Prognose und leicht über den Markterwartungen. Besonders stark fiel der Juni aus: Der Monatsumsatz sprang im Vergleich zum Vorjahr um 67,9 Prozent auf 442,68 Milliarden Taiwan-Dollar und legte auch gegenüber Mai um 6,2 Prozent zu.

    Der Grund ist die ungebrochene Nachfrage nach Hochleistungschips für KI-Anwendungen. TSMC produziert zentrale Halbleiter für Nvidia, Apple, AMD und andere Technologiekonzerne und gilt damit als einer der wichtigsten Gradmesser für den Ausbau der weltweiten KI-Infrastruktur. Im ersten Halbjahr erreichte der Umsatz mit 2,404 Billionen Taiwan-Dollar einen Rekordwert und lag 35,6 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

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    Für Analysten ist vor allem die Stärke im Juni bemerkenswert. Sravan Kundojjala von SemiAnalysis bezeichnete die Zahlen als "ziemlich robust" und verwies darauf, dass der Juni-Umsatz in den vergangenen vier Jahren im Monatsvergleich stets gefallen sei. Diesmal legte er deutlich zu. Kundojjala verwies darauf, dass TSMCs fortschrittliche 3-Nanometer-Fertigung ausverkauft sei. Genau diese Technologie werde in diesem Jahr von führenden KI-Grafikchips und Server-Prozessoren nachgefragt. Nach seiner Schätzung ist TSMC auf dem Weg, 2026 mehr als 40 Milliarden US-Dollar Umsatz mit KI-Chips zu erzielen, fast ein Viertel des Gesamtumsatzes.

    Die starke Nachfrage trifft auf begrenzte Kapazitäten. Vorstandschef C.C. Wei hatte bereits im Juni gewarnt, dass TSMC die vor allem von US-Kunden getriebene Nachfrage über Jahre hinweg nicht vollständig bedienen könne, selbst wenn neue Werke in den USA anlaufen. Auch bei Speicherchips bleibt die Lage angespannt: SK Hynix erwartet, dass die Knappheit über 2030 hinaus anhalten könnte.

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    TSMC reagiert mit massiven Investitionen. Für dieses Jahr plant der Konzern Investitionen von fast 56 Milliarden US-Dollar und baut zusätzlich seine Kapazitäten für fortschrittliche Chip-Verpackung in Taiwan aus. Gleichzeitig wachsen die Zweifel, ob die riesigen KI-Ausgaben der großen Rechenzentrumsbetreiber am Ende auch entsprechende Renditen bringen. Für TSMC aber zählt vorerst vor allem eines: Die Nachfrage ist stärker als das Angebot. Die vollständigen Quartalszahlen und der neue Ausblick folgen am 16. Juli.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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