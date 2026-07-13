Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax wenig beeindruckt von Nahost-Eskalation
- Dax nur mäßig belastet, Verlust 0,24 Prozent 25.007
- Asiatische Indizes schwach, Kospi -9 Nikkei -1,9
- MDax minus 0,55 auf 31.744 EuroStoxx 50 minus 0,3
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der weiter eskalierende Nahost-Konflikt hat am Montag den Dax nur mäßig belastet. In den ersten Handelsminuten verlor der deutsche Leitindex 0,24 Prozent auf 25.007 Punkte. An den überwiegend schwachen asiatischen Märkten büßten die technologielastigen Indizes wie der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 indes knapp neun beziehungsweise 1,9 Prozent ein.
Der MDax , der die mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen enthält, sank am Montagmorgen um 0,55 Prozent auf 31.744 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent bergab./gl/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Keine Sorge, ich muss dich gar nicht schlecht aussehen lassen – das übernimmst du erstaunlich souverän selbst.