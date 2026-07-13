SanDisk Corporation Aktie im freien Fall - -6,27 % - 13.07.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SanDisk Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,38 % bestehen.

Die SanDisk Corporation Aktie notiert aktuell bei 1.570,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,27 % nachgegeben, was einem Verlust von -105,00 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SanDisk Corporation auf +10,38 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,36 % geändert.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,62 % 1 Monat -6,45 % 3 Monate +10,38 % 1 Jahr +10,38 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 13.07.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 231,02 Mrd.EUR € wert.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.