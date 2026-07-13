Nouripour befürchtet monatelange Angriffe zwischen Iran und USA

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) rechnet damit, dass die Attacken der USA und dem Iran noch monatelang weitergehen könnten. "Das kann gut sein, dass die Auseinandersetzungsart, wie wir sie gerade vorfinden, einfach permanent so weitergeht. Das war ja auch während des sogenannten Waffenstillstands so, dass jetzt halt nicht jeden Tag, sondern jeden zweiten Tag geschossen wurde", sagte der im Iran geborene Politiker im Deutschlandfunk. Es werde relativ schwer sein, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren, auch weil die iranische Seite einen großen Druck habe.

"Am Ende des Tages wird es nicht anders gehen, aber es kann wirklich tatsächlich sein, dass wir jetzt für die nächsten Monate immer wieder diese Hopp-und-Hopp-hin-hopp-Situation haben", sagte Nouripour. "Es wird so getan, als würde es Gespräche geben. Es wird so getan werden, als kann es Waffenstillstand geben, und ab und an wird geschossen". Er glaube, dass man sehr genau schauen müsse, was die Realität vor Ort sei.

Der Grünen-Politiker warnte vor falschen Informationen über den Konflikt. Mit Blick auf die USA und US-Präsident Donald Trump sagte er, dass diese in der Vergangenheit iranische Angriffe auf Schiffe dementiert hätten. "Trump hat jetzt wieder erklärt, die Straße von Hormuz sei offen. Das ist einfach nicht wahr. Und dementsprechend sind wir halt ein Stückchen, auch wenn es um die Äußerungen geht der beiden Seiten, in so was wie einer Scheinwelt, von der man sich nicht blenden lassen darf."/vrb/DP/mis



