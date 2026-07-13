Argo Graphene Solutions meldet vielversprechende erste Leistungsergebnisse von Zement unter Verwendung der firmeneigenen STREAM-Graphen-Technologie und tritt dem Advanced Carbons Council bei

Vancouver, British Columbia / 13. Juli 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“) freut sich, vielversprechende erste Leistungsergebnisse aus seinem Programm für Graphenoxid-Zementzusätze bekanntgeben zu können. In diesem Programm wird Graphen verwendet, das mithilfe der firmeneigenen STREAM-Produktionsplattform hergestellt wird, für die Argo eine Exklusivlizenz von Grapherry, Inc. besitzt. Argo gibt zudem bekannt, dass das Unternehmen Mitglied des Advanced Carbons Council geworden ist und so seine Teilhabe an der globalen Industrie für fortschrittliche Kohlenstoffmaterialien weiter ausbaut.

Diese Entwicklungen bilden wichtige Meilensteine, während Argo seine Strategie zur Kommerzialisierung eigener Graphentechnologien in verschiedenen wachstumsstarken Industriemärkten weiter umsetzt.

Erste kommerzielle Validierung der STREAM-Technologie

Das in den Tests verwendete Graphenoxid („GO“) wurde mithilfe der firmeneigenen Produktionsverfahren STREAM-G und STREAM-O von Grapherry hergestellt. Damit stehen die Leistungsergebnisse in direktem Zusammenhang mit der firmeneigenen Technologieplattform, die nun im Rahmen der bereits bekanntgegebenen exklusiven weltweiten Lizenzvereinbarung die Grundlage für Argos langfristige Strategie zur Kommerzialisierung von Graphen bildet.

Erste Tests haben gezeigt, dass bereits die Zugabe von nur 0,05 Gew.-% Graphenoxid – was etwa fünf Gewichtsteilen Graphenoxid pro 10.000 Gewichtsteilen Zement entspricht – die endgültige Druckfestigkeit im Vergleich zu Kontrollproben um etwa 60 % erhöht.

Die Prüfungen wurden gemäß ASTM-Norm an Zementproben im Format 2 × 2 Zoll durchgeführt, die vor der Druckprüfung sieben Tage lang ausgehärtet worden waren. Insbesondere ließen sich die Ergebnisse über mehrere unabhängige Testchargen hinweg konsistent reproduzieren, was eine vielversprechende erste Bestätigung der Leistungsfähigkeit der Technologie darstellt.

Graphenoxid wirkt als Nanozusatzstoff in zementgebundenen Werkstoffen, indem es die Zementhydratation verbessert, die Porenstruktur verfeinert, die Bildung von Mikrorissen verringert und zu einer effizienteren Lastübertragung innerhalb der Zementmatrix führt. Da diese Verbesserungen bereits bei extrem geringen Zusatzkonzentrationen erzielt werden können, ist Graphenoxid ein attraktiver Kandidat für Bauanwendungen im kommerziellen Maßstab.

Die Unternehmensleitung betrachtet diese ersten Ergebnisse als einen wichtigen Meilenstein, da sie belegen, dass Graphen, das mit der firmeneigenen STREAM-Plattform hergestellt wurde, unter kommerziell relevanten Testbedingungen signifikante und reproduzierbare Leistungsverbesserungen erzielen kann.

Die Prüfungen der 7-Tage-Druckfestigkeit liefern zwar wertvolle erste Daten zur Leistungsfähigkeit, doch das Unternehmen weist darauf hin, dass die Prüfung der 28-Tage-Druckfestigkeit den Branchenmaßstab für Konstruktionsbeton-Anwendungen darstellt. Argo beabsichtigt, sein Testprogramm fortzusetzen, und geht davon aus, dass die Ergebnisse künftiger 28-Tage-Prüfungen im Zuge der weiteren Kommerzialisierungsbemühungen zusätzliche Bestätigung liefern werden.

Dr. Vikas Berry, Direktor von Argo Graphene Solutions und Gründer von Grapherry, erklärt: „Eines der Hauptziele bei der Entwicklung der STREAM-Technologieplattform war es, Graphen herzustellen, das in kommerziell relevanten Anwendungen messbare Leistungssteigerungen erzielen kann. Diese ersten Ergebnisse sind in dieser Hinsicht besonders ermutigend, da sie eine signifikante und reproduzierbare Steigerung der Druckfestigkeit bei einer extrem geringen Dosierung von Graphenoxid belegen. Während die Branche für Konstruktionsbeton-Anwendungen üblicherweise auf die 28-Tage-Druckfestigkeit zurückgreift, liefern diese 7-Tage-Ergebnisse eine wichtige erste Bestätigung der Technologie und bilden eine solide Grundlage für die nächste Phase der Erprobung und Markteinführung.“

Marktpotenzial

Der Markt für Baustoffe ist eine der größten Industriebranchen weltweit.

Allein der globale Zementmarkt wird auf jährlich über 350 Milliarden US-Dollar geschätzt, während die breiter gefassten Sektoren Beton und Baustoffe noch wesentlich größere Marktchancen bieten.

Ein stetiger Anstieg der Druckfestigkeit durch extrem geringe Graphenoxid-Zusätze könnte Herstellern mehr Flexibilität bei der Entwicklung festerer Betonprodukte geben oder möglicherweise den Zementverbrauch senken, ohne die erforderliche strukturelle Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Solche Fortschritte können sowohl wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen als auch die Bemühungen der Industrie zur Verringerung der Umweltbelastung unterstützen, zumal die Zementproduktion Schätzungen zufolge für etwa 8 % der weltweiten Kohlendioxidemissionen verantwortlich ist.

Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass mit Graphen angereicherter Zement neben Energiespeicherung, Halbleitern, moderner Elektronik, Infrastruktur für künstliche Intelligenz, Landwirtschaft, Beschichtungen, Verbundwerkstoffen und fortschrittlichen Industriematerialien eine von mehreren bedeutenden Kommerzialisierungschancen darstellt, die das Unternehmen aktuell verfolgt.

Beitritt zum Advanced Carbons Council

Argo freut sich außerdem, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen dem Advanced Carbons Council (ACC) beigetreten ist, einem internationalen Branchenverband, der sich für die Förderung der Kommerzialisierung fortschrittlicher Kohlenstoffmaterialien wie Graphen, Kohlenstoffnanoröhren und Kohlenstofffasern sowie damit verbundener Technologien einsetzt.

Der ACC fördert die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren der Branche, unterstützt technische und regulatorische Initiativen, treibt die Kommerzialisierung fortschrittlicher Kohlenstoffmaterialien voran und bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, an Branchenarbeitsgruppen, Fachdiskussionen und Initiativen zur Marktentwicklung teilzunehmen.

Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass die Mitgliedschaft im Advanced Carbons Council die Sichtbarkeit von Argo innerhalb der sich rasch entwickelnden Graphenbranche stärken und gleichzeitig die langfristige Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit Technologieentwicklern, Herstellern, Forschern und potenziellen kommerziellen Partnern unterstützen wird.

Sean McAlpine, Interim Chief Executive Officer von Argo Graphene Solutions, erklärte: „Diese vielversprechenden ersten Ergebnisse sind die erste kommerzielle Validierung der firmeneigenen STREAM-Technologie seit ihrer Integration bei Argo. Zwar laufen derzeit noch weitere Tests, darunter auch die branchenüblichen 28-Tage-Aushärtungstests, aber wir sind überzeugt, dass diese Ergebnisse das Potenzial unserer Graphen-Plattform verdeutlichen, bedeutende Chancen in der globalen Baustoffindustrie zu erschließen. In Verbindung mit unserer Mitgliedschaft im Advanced Carbons Council und unserer umfassenderen Kommerzialisierungsstrategie, die mehrere Industriezweige umfasst, setzen wir unsere Vision vom Aufbau eines vertikal integrierten Unternehmens zur Kommerzialisierung von Graphen weiter um.“

Argo hat Evolve Creative Solutions Inc. („Evolve“) (163-628 Kent Ave., Vancouver, BC, Kanada, Telefon 604 368 5438, E-Mail: info@ecsagency.com; Ansprechpartner: Mike Bleakley) auf monatlicher Basis zu einem Honorar von 25.000 CD$ pro Monat mit der Entwicklung einer Website, dem digitalen Marketing sowie IT-Supportleistungen beauftragt. Evolve ist eine Boutique-Werbeagentur, die sich auf Marketing und digitale Lösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen und Evolve stehen in einem unabhängigen Fremdverhältnis (arm's length relationship) und es werden für die erbrachten Dienstleistungen keine Wertpapiere als Vergütung ausgegeben.

Über den Advanced Carbons Council

Der Advanced Carbons Council ist ein internationaler Branchenverband, der Unternehmen vertritt, die sich mit der Entwicklung, Kommerzialisierung und Anwendung fortschrittlicher Kohlenstoffmaterialien befassen, darunter Graphen, Kohlenstoffnanoröhren und Kohlenstofffasern sowie damit verbundene Technologien. Der ACC fördert die Zusammenarbeit der Industrie, technische Standards, die Einbindung in den Regulierungsprozess sowie eine breitere kommerzielle Nutzung fortschrittlicher Kohlenstoffmaterialien in verschiedenen Industriezweigen.

Über Grapherry, Inc.

Grapherry, Inc. ist ein in den USA ansässiges Technologieunternehmen im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung proprietärer Graphenproduktionstechnologien und graphenverstärkter Produkte für industrielle Anwendungen konzentriert. Die proprietäre Graphenplattform STREAM von Grapherry ist darauf ausgelegt, unter Einsatz skalierbarer Verarbeitungsverfahren, die auf die Unterstützung kommerzieller Fertigungsanwendungen ausgerichtet sind, aus kohlenstoffbasierten Ausgangsmaterialien hochwertiges Graphen zu produzieren.

Grapherry entwickelt Graphenlösungen für verschiedene Branchen, unter anderem Bauwesen, Infrastruktur, Landwirtschaft, Energiespeicherung und industrielle Spezialanwendungen. Zu den Entwicklungsinitiativen des Unternehmens zählen graphenverstärkte Zementzusätze, Bodenverbesserungsmittel, leitfähige Materialien sowie fortschrittliche Graphenformulierungen, die darauf ausgelegt sind, die Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit in einer Reihe industrieller Märkte zu verbessern.

Die Entwicklungsaktivitäten von Grapherry im Pilotmaßstab werden von einem multidisziplinären technischen Team unterstützt, das über Expertise in den Bereichen Graphenwissenschaft, Verfahrenstechnik, Produktionsskalierung und Vermarktung fortschrittlicher Werkstoffe verfügt.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein kanadisches Unternehmen für fortschrittliche Werkstoffe, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von graphenverstärkten Technologien und Produkten für Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Infrastruktur, Landwirtschaft und industrielle Fertigung konzentriert. Das Unternehmen treibt Graphenlösungen voran, die darauf ausgelegt sind, die Leistungsmerkmale von Materialien, unter anderem Festigkeit, Langlebigkeit, Leitfähigkeit und Wasserbeständigkeit, in einer Reihe von industriellen und kommerziellen Anwendungen zu verbessern.

Der strategische Fokus von Argo umfasst graphenverstärkte Beton- und Zementtechnologien, Infrastrukturmaterialien, landwirtschaftliche Anwendungen und Industrieprodukte der nächsten Generation. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung, strategische Partnerschaften und Technologieakquisitionen positioniert sich Argo derart, dass es am schnell wachsenden globalen Graphenmarkt und am breiteren Sektor für fortschrittliche Werkstoffe partizipieren kann.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Intile, CFO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: robert.intile@argographene.com

Tel: 604-763-4017

Website: www.argographene.com

Soziale Medien: LinkedIn | Instagram | Facebook | X / Twitter

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie „wird“, „plant“ oder Abwandlungen solcher Wörter oder Ausdrücke erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Argo Graphene Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,71 % und einem Kurs von 0,606EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.