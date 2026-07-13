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    'Dagens Nyheter'

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    EU-Kommission darf Emissionshandel nicht lockern

    Für Sie zusammengefasst
    • Emissionen müssen deutlich sinken wegen Hitzewellen
    • Keine Verwässerung der Zertifikate und Ambitionen
    • Grüne Investitionen gefährdet bei nachlassenden Regeln
    'Dagens Nyheter' - EU-Kommission darf Emissionshandel nicht lockern
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die liberale schwedische Tageszeitung "Dagens Nyheter" kommentiert den Streit um den Emissionshandel in der EU:

    "Die Emissionen müssen weiterhin deutlich sinken. Das zeigt nicht zuletzt die Hitzewelle dieses Sommers auf dem Kontinent. Daher dürfen die Vorschläge für Änderungen am System - die die EU-Kommission am Freitag, dem 17. Juli, vorstellen wird - keine Verschlechterungen beinhalten. Besonders wichtig ist, dass es nicht zu einer langsameren Reduzierung der Anzahl der Emissionszertifikate kommt.

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    Abgesehen von den Klimaschäden wäre eine Senkung der Ambitionen auch schlecht für die schwedische Wirtschaft. So hat beispielsweise der Wirtschaftsexperte Jacob Wallenberg im Samstagsinterview von Ekot davor gewarnt, dass grüne Investitionen nicht zustande kämen, sollten sich die Regeln für den Emissionshandel ändern.

    Daher ist es besonders bedauerlich, dass die grüne Wende für Teile der Rechten zu einem roten Tuch geworden ist. Sie sollten stattdessen stolz darauf sein, wenn eine marktliberale Reform wie der Emissionshandel zu Klimazielen führt."/roy/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 48,02 auf Tradegate (13. Juli 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -6,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,60 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +27,26 %/+85,24 % bedeutet.





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