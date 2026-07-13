Analystenempfehlung hilft Fraport im widrigen Umfeld

Dabei war mit weiteren Angriffswellen der USA gegen den Iran, stark gestiegenen Ölpreisen und der Senkung der Prognose für das Passagieraufkommen in Frankfurt einiges auf die Anleger eingeprasselt. Aber etwas Balsam verteilte die Investmentbank Exane BNP Paribas mit ihrer Empfehlung der Papiere.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fraport haben am Montag nach schwächerem Start schnell den Weg ins Plus gefunden. Nach zeitweise 70,40 Euro gerieten sie jedoch im Bereich der 50-Tage-Linie wieder ins Stocken. Zuletzt kosteten sie mit 69,85 Euro noch 0,7 Prozent mehr als am Freitag.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Analyst Dario Maglione setzt darauf, dass der Flughafenbetreiber nach dem nahen Ende einer jahrelangen heftigen Investitionsphase wieder voll durchstarten und den Anlegern eine kraftvolle Cashflow-Story bieten kann. Die Rendite auf den erwarteten Barmittelzufluss 2028 kalkuliert er auf 7 Prozent und damit deutlich höher als die 3 Prozent der Konkurrenz. Dass die Ergebnisse des zweiten Quartals wohl schwach ausfallen werden, habe der Markt verstanden, so Maglione. Sein Kursziel liegt bei 85 Euro - also knapp unter dem Jahreshoch.

Elodie Rall von JPMorgan hob derweil mit Blick auf die Prognosesenkung für das Passagieraufkommen darauf hin, dass der Finanzausblick für das Gesamtjahr ja dennoch bestätigt wurde. Der Rückgang des Passagieraufkommens in Frankfurt im Juni reflektiere wohl vor allem die Umverteilung von Kapazitäten durch die Fluggesellschaft Lufthansa auf den Flughafen München./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 69,65 auf Tradegate (13. Juli 2026, 09:30 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -2,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,95 %. Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,57 Mrd.. TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +42,25 %/+28,02 % bedeutet.



