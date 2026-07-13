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    Positive Studiensignale

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    Langzeitdaten sorgen für Aufsehen: Novo Nordisk baut Hoffnungsträger weiter aus

    Novo Nordisk meldet positive Langzeitdaten für den Hämophilie-Kandidaten Denecimig. Auch Concizumab überzeugt in einer Phase-III-Studie bei Kindern.

    Für Sie zusammengefasst
    Positive Studiensignale - Langzeitdaten sorgen für Aufsehen: Novo Nordisk baut Hoffnungsträger weiter aus
    Foto: Blondet Eliot/ABACA - abaca

    Novo Nordisk hat auf dem Kongress der International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) in Paris neue Daten zu seinem Hämophilie-A-Wirkstoffkandidaten Denecimig vorgestellt. Die Phase-III-Verlängerungsstudie FRONTIER4 zeigt nach Angaben des Unternehmens eine anhaltend positive Sicherheits- und Wirksamkeitsbilanz bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen – unabhängig davon, ob die Patienten Hemmkörper bilden oder in welchem Dosierungsintervall sie behandelt werden. Hämophilie ist eine angeborene, erbliche Störung der Blutgerinnung.

    An der Zwischenanalyse nahmen 426 Patienten ab 1 Jahr teil. Reaktionen an der Injektionsstelle traten nur selten auf und waren laut Novo Nordisk mild sowie vorübergehend. Neutralisierende Antikörper wurden nicht beobachtet. Die jährliche Blutungsrate blieb über alle Dosierungsintervalle hinweg niedrig. Rund 71 Prozent der Jugendlichen und Erwachsenen sowie 89 Prozent der Kinder hatten während der Behandlung keine therapiebedürftigen Blutungen.

    Auch patientenberichtete Ergebnisse fielen positiv aus. Demnach hielten Verbesserungen bei Gelenkschmerzen und der wahrgenommenen Therapielast langfristig an. Zudem bewerteten mehr als 94 Prozent der Teilnehmer den Injektionspen als einfach oder sehr einfach in der Anwendung.

    Novo Nordisk sieht Potenzial für breite Patientengruppen

    "Die positiven Ergebnisse zu Sicherheit und Wirksamkeit aus der FRONTIER4-Studie untermauern das Potenzial von Denecimig als präventive Behandlungsoption für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Hämophilie A, unabhängig von ihrem Inhibitorstatus oder der Dosierungshäufigkeit", sagte Dr. Martin Holst Lange, Forschungschef von Novo Nordisk.

    Denecimig befindet sich derzeit im Zulassungsverfahren bei der US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration. Den entsprechenden Antrag hatte Novo Nordisk im September 2025 eingereicht.

    Auch der Studienleiter Guy Young vom Children's Hospital Los Angeles bewertet die Ergebnisse positiv. "Diese Daten deuten darauf hin, dass Denecimig, das im gesamten FRONTIER-Programm konsistente Ergebnisse erzielt hat, das Potenzial besitzt, für eine Vielzahl von Menschen mit Hämophilie A einen wirklich bedeutenden Unterschied zu bewirken."

    Auch Concizumab liefert positive Ergebnisse

    Parallel präsentierte Novo Nordisk erstmals Daten der Phase-III-Studie explorer10 zum Antikörper Concizumab bei Kindern unter 12 Jahren mit Hämophilie A oder B und Hemmkörpern. Im Vergleich zu einer Bedarfsbehandlung verringerte sich die jährliche Blutungsrate um 82 Prozent. Die meisten unerwünschten Ereignisse waren nach Unternehmensangaben leicht. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse wurden bei 29 Prozent der Teilnehmer gemeldet.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 43,36EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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