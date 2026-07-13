IPO/AKTIE IM FOKUS
SMAG mit schwachem Börsenstart
- Börsenstart von SMAG auf Xetra schwach ausgefallen
- Erstnotiz bei 35 Euro Frühaktionäre zahlten 46
- Aktie im Scale des Freiverkehrs SMAG gehört Aequita
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Börsenstart von SMAG Mobile Antenna Masts ist am Montag im schwierigen Umfeld schwach ausgefallen. Die Aktien des Herstellers von Mobilfunkmasten der nächsten Generation wurden auf Xetra mit 35 Euro erstmals gehandelt und bröckelten dann weiter ab. Die Aktionäre der ersten Stunde hatten nämlich 46 Euro je Papier zahlen müssen. Die Preisspanne hatte sogar bei 46 bis 54 Euro gelegen.
SMAG gehört zum Portfolio der Beteiligungsgesellschaft Aequita. Die Aktien sind nun im Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Börse gelistet./ag/mis
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMAG Mobile Antenna Masts Aktie
Die SMAG Mobile Antenna Masts Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -31,54 % und einem Kurs von 31,84 auf Lang & Schwarz (13. Juli 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMAG Mobile Antenna Masts Aktie um -42,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -42,16 %.