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    Akzo Nobel wieder von Nippon Paint umworben - Steht weiter zu Axalta-Fusion

    Für Sie zusammengefasst
    • Nippon bietet indikativ 7,5 Mrd Euro für Dulux
    • Akzo lehnt Gebot als zu niedrig ab und setzt auf Fusion
    • Akzo würde 55% halten und Notierung nach NY verlegen
    Akzo Nobel wieder von Nippon Paint umworben - Steht weiter zu Axalta-Fusion
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Lack- und Farbenhersteller Akzo Nobel hat wieder Interesse vom japanischen Rivalen Nippon Paint Holdings auf sich gezogen. Es geht um die Farbensparte von Akzo unter anderem mit der Marke Dulux, die sich Nippon mittels eines indikativen Gebotes über 7,5 Milliarden Euro sichern will. Akzo und Nippon bestätigten am Montag entsprechende Berichte der Nachrichtenagentur Bloomberg. Allerdings sei der vorgeschlagene Deal zu niedrig, hieß es von den Niederländern, die weiter an der geplanten Fusion mit dem US-Lackhersteller Axalta festhalten wollen. Diese empfiehlt das Management auch weiter einstimmig den Anlegern.

    Nippon hatte es bereits zuvor auf Akzo Nobel abgesehen und wollte das Unternehmen zusammen mit dem US-Konzern Sherwin Williams schlucken. Die beiden gaben gemeinsame Bestrebungen nach Widerstand von Akzo allerdings vor gut einem Monat auf.

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    Akzo Nobel und Axalta hatten im November die Pläne für den Zusammengang beider Unternehmen angekündigt. Durch die Fusion soll ein Hersteller mit einem geschätzten Unternehmenswert von rund 25 Milliarden US-Dollar (rund 21,5 Mrd Euro) entstehen. Akzo Nobel würde 55 Prozent an dem kombinierten Unternehmen halten und seine Börsennotierung nach New York verlegen./men/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NIPPON PAINT HOLDINGS Aktie

    Die NIPPON PAINT HOLDINGS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 5,75 auf Tradegate (13. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NIPPON PAINT HOLDINGS Aktie um -3,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von NIPPON PAINT HOLDINGS bezifferte sich zuletzt auf 13,63 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00Euro.





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