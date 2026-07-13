Chipindex sendet Dotcom-Warnung – Anleger müssen 17 Prozent Sell-off fürchten

Besonders auffällig ist die extreme Volatilität. Der SOX bewegte sich in den vergangenen 30 Handelstagen 15 Mal um mindestens 3 Prozent nach oben oder unten. Solche Schwankungen nach einer starken Rallye können darauf hindeuten, dass die Dynamik nachlässt. Am Donnerstag lag der Index zwar über seinem gleitenden 50- und 200-Tage-Durchschnitt, blieb aber unter der kurzfristig wichtigen 20-Tage-Linie. Für BTIG ist diese Kombination ein Warnzeichen.

Der Chip-Boom wackelt. Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX), einer der wichtigsten Gradmesser für Halbleiteraktien, sendet laut BTIG ein technisches Warnsignal, das in früheren Marktphasen mehrfach vor deutlichen Rückschlägen stand. Die Investmentbank sieht ein mögliches Korrekturrisiko von bis zu 17 Prozent. Zwar beendete der Index den Freitag nahezu unverändert bei 12.967 Punkten, doch die Nervosität im Sektor bleibt hoch.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Die einzigen anderen Zeiträume, in denen wir 15 Tage mit Schwankungen von 3 Prozent oder mehr innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen beobachtet haben, während der Index über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt lag, waren Februar/März ’99 und Februar bis Juli ’00", schrieb Jonathan Krinsky, Chef-Markttechniker von BTIG. Der Vergleich ist heikel, denn die Phase um das Jahr 2000 steht bis heute für den Höhepunkt der Dotcom-Euphorie. "Während dies 1999 ein zu frühes Signal war, hatte es 1995, 1997, 2000, 2020 und 2024 unheilvolle Folgen und ging mit Kursrückgängen von -17 Prozent oder mehr einher", ergänzte Krinsky.

Der Zeitpunkt macht die Warnung besonders brisant. Der SOX hatte im Mai rund 22 Prozent und im Juni weitere 11 Prozent zugelegt. Im Juli steht dagegen bereits ein deutlicher Rückgang zu Buche. Seit Jahresbeginn liegt der Index trotzdem noch massiv im Plus. Genau diese Mischung aus starken Gewinnen, hoher Bewertung und heftigen Tagesschwankungen macht den Sektor anfällig für Gewinnmitnahmen.

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Auch andere Marktbeobachter ziehen Parallelen zur Zeit vor dem Dotcom-Crash. Jefferies verwies darauf, dass Halbleiteraktien im Russell 2000 über drei Monate sogar stärker gestiegen seien als kurz vor dem Crash im Jahr 2000. Gleichzeitig bleibt Jefferies weniger pessimistisch: Nach sehr starken Kurssprüngen hätten die Aktien der Gruppe im Durchschnitt auch danach noch positive Renditen erzielt.

Zusätzlichen Druck brachte SK Hynix selbst. Der südkoreanische Speicherchipkonzern hatte am Freitag mit seinem Nasdaq-Debüt noch die KI-Euphorie an der Wall Street befeuert und über den Verkauf von ADRs mehr als 26 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Am Montag folgte in Seoul jedoch der Absturz: Die Aktie verlor mehr als 15 Prozent und erlebte den schlimmsten Tag ihrer Geschichte. Damit wurde das neue US-Listing nicht zum Befreiungsschlag, sondern zum Stresstest für den gesamten Speicherchip-Trade. Auch Micron, SanDisk und Western Digital gerieten unter Druck. Für Anleger ist das Signal klar: Die KI-Fantasie lebt weiter, aber nach der Rallye ist der Halbleitermarkt extrem anfällig geworden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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