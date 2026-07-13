Der Iran-Krieg eskaliert - und Trump nimmt nun offensichtlich keine Rücksicht mehr auf die Reaktion der Märkte! Offenkundig sind aus Sicht beider Seiten rote Linien überschritten worden: Khamenei Junior fordert zur Rache für die Tötung seines Vaters auf, auf Trump sollte laut Berichten beim NATO-Gipfel in Ankara ein Attentat verübt werden. Damit ist die von den Märkten mehrfach eingepreiste friedliche Lösung vom Tisch, Trump sucht jetzt den militärischen Sieg. Die Folge: der Ölpreis steigt deutlich, die asiatischen Märkte fallen stark. So verliert SK Hynix - das am Freitag sein Debut an der Wall Street gegeben hatte - 16%! In den USA verklagt Apple nun OpenAI wegen Diebstahl geistigen Eigentums - und die Indizien dafür sind sehr eindeutig. Das könnte OpenAI "das Genick brechen", sodass ein Börsengang des für die KI-Euphorie so wichtigen Unternehmens noch unwahrscheinlicher geworden ist..

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Das Video "Iran-Eskalation: Trump geht all in - kommt jetzt der Abverkauf?" sehen Sie hier..