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    Iran-Eskalation: Trump geht all in - kommt jetzt der Abverkauf?

    Offenkundig sind aus Sicht beider Seiten rote Linien überschritten worden: Khamenei Junior fordert zur Rache für die Tötung seines Vaters auf, auf Trump sollte laut Berichten beim NATO-Gipfel in Ankara ein Attentat verüb

    Der Iran-Krieg eskaliert - und Trump nimmt nun offensichtlich keine Rücksicht mehr auf die Reaktion der Märkte! Offenkundig sind aus Sicht beider Seiten rote Linien überschritten worden: Khamenei Junior fordert zur Rache für die Tötung seines Vaters auf, auf Trump sollte laut Berichten beim NATO-Gipfel in Ankara ein Attentat verübt werden. Damit ist die von den Märkten mehrfach eingepreiste friedliche Lösung vom Tisch, Trump sucht jetzt den militärischen Sieg. Die Folge: der Ölpreis steigt deutlich, die asiatischen Märkte fallen stark. So verliert SK Hynix - das am Freitag sein Debut an der Wall Street gegeben hatte - 16%! In den USA verklagt Apple nun OpenAI wegen Diebstahl geistigen Eigentums - und die Indizien dafür sind sehr eindeutig. Das könnte OpenAI "das Genick brechen", sodass ein Börsengang des für die KI-Euphorie so wichtigen Unternehmens noch unwahrscheinlicher geworden ist..

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    Das Video "Iran-Eskalation: Trump geht all in - kommt jetzt der Abverkauf?" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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