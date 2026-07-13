Börsenstart Europa - 13.07. - ATX schwach -0,91 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.743,31 PKT und fällt um -0,74 %. Top-Werte: IONOS Group +3,99 %, K+S +2,74 %, PUMA +2,52 % Flop-Werte: Deutsche Lufthansa -2,27 %, Elmos Semiconductor -2,18 %, Nordex -1,85 %

Der DAX steht aktuell (09:50:46) bei 25.024,21 PKT und fällt um -0,28 %. Top-Werte: BASF +2,12 %, Deutsche Telekom +1,85 %, Scout24 +1,81 % Flop-Werte: Infineon Technologies -1,83 %, Hochtief -1,52 %, MTU Aero Engines -1,20 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.831,58 PKT und verliert bisher -0,17 %.

Top-Werte: IONOS Group +3,99 %, Carl Zeiss Meditec +2,90 %, United Internet +2,12 %

Flop-Werte: Elmos Semiconductor -2,18 %, Nordex -1,85 %, Infineon Technologies -1,83 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 6.250,06 PKT und verliert bisher -0,42 %.

Top-Werte: BASF +2,12 %, Deutsche Telekom +1,85 %, ENI +1,79 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -1,83 %, ASML Holding -1,75 %, Nordea Bank Abp -1,48 %

Der ATX steht bei 6.426,16 PKT und verliert bisher -0,91 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +0,92 %, EVN +0,87 %, OMV +0,83 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -5,38 %, UNIQA Insurance Group -2,67 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,25 %

Der SMI bewegt sich bei 14.227,73 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: Swisscom +1,57 %, Partners Group Holding +0,93 %, Zurich Insurance Group +0,79 %

Flop-Werte: Sika -1,03 %, Holcim -0,71 %, Logitech International -0,54 %