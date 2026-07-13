MTU Aero Engines-(Turbo)-Calls -Calls mit gehebeltem Renditepotenzial

Wegen der nach wie vor hohen Nachfrage im Ersatz- und Wartungsgeschäft bekräftigte die Mehrheit der Experten auch nach der kräftigen Kurserholung der vergangenen Wochen mit Kurszielen von bis zu 445 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die MTU Aero Engines-Aktie. Kann sich die Aktie in naher Zukunft zumindest wieder auf 382 Euro steigern, wo sie zuletzt am 6.7.26 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) gab nach ihrem Hoch vom 18.2.26 bei 404,80 Euro bis Mitte Mai 2026 auf bis zu 273 Euro nach. Nach dem massiven Kursverlust konnte sich die Aktie bis Anfang Juli 2026 wieder auf 382,50 Euro steigern, um danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 357,50 Euro nachzugeben.

Call-Optionsschein mit Strike bei 360 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die MTU-Aktie mit Basispreis 360 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ16WJ0, wurde beim MTU-Aktienkurs von 357,50 Euro mit 3,69 – 3,71 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 382 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 4,80 Euro (+29 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 335,043 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 335,043 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DN3E4S8, wurde beim MTU-Kurs von 357,50 Euro mit 2,28 – 2,31 Euro taxiert.

Wenn die MTU-Aktie in nächster Zeit auf 382 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,69 Euro (+103 Prozent) erhöhen – sofern die MTU-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 325,405 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 325,405 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR20756, wurde beim MTU-Kurs von 357,50 Euro mit 3,32 – 3,34 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MTU-Aktie auf 382 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 5,65 Euro (+69 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.