Meta Platforms: Wie nachhaltig ist der Turnaround?

Mit Muse Spark 1.1 ist jetzt das erste KI-Modell von Meta an den Start gegangen. Entwickler können Muse Spark 1.1 über die neue Cloud-Hosting-Plattform Meta Model API nutzen.

Meta baut sein Angebot für Unternehmenskunden im Bereich KI-gestützter Softwareentwicklung nun ernsthaft aus. Das Momentum dreht sich für die Anteile von Meta, aber reicht das auch für eine nachhaltige Trendwende?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Entwicklung wurde von den Anlegern positiv aufgenommen: Die Aktie legte auf Wochensicht um rund 12 Prozent zu.

Die KI-Strategie des Unternehmens war lange Zeit Gegenstand von Kritik. Investoren sahen in den milliardenschweren Ausgaben für Spitzenforscher der Meta Superintelligence Labs sowie für den Aufbau neuer Rechenzentren bislang keinen ausreichenden wirtschaftlichen Nutzen.

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Bereits Anfang des Monats hatten Berichte über Metas Pläne, die Kapazitäten seiner Rechenzentren über eine neue Sparte namens Meta Compute zu vermarkten, zu gemischten Reaktionen unter Analysten geführt.

Einige interpretierten diesen möglichen Strategiewechsel als Hinweis darauf, dass Meta im KI-Wettlauf zurückgefallen sei und seine Investitionsausgaben zurückfahren wolle. Andere hingegen sehen darin hingegen die Chance auf eine zusätzliche Einnahmequelle.

Zusätzlichen Rückenwind erhielt die Meta-Aktie durch einen Reuters-Bericht vom Donnerstag. Demnach will Meta seine unter dem Namen Iris entwickelten, firmeneigenen KI-Chips ab September in Serienproduktion herstellen. Dadurch könnte Meta seine Abhängigkeit vom Chiphersteller Nvidia verringern und gleichzeitig die mit KI verbundenen Kosten senken, bei gleichzeitigem Ausbau des Cloudgeschäfts.

Kurzfristig haben die Papiere von Meta es geschafft, die 50 Tage-Linie wieder hinter sich zu lassen. Anschließend konnte die Aktie sogar über ihre 200 Tage-Linie springen. Bei anhaltener Kursstärke könnten hier weitere Kursgewinne möglich sein. Auch die Analysten von Jefferies sehen Meta auf Kurs: Am vergangenen Donnerstag hoben sie ihr Kursziel für die Aktie auf 825 US-Dollar an, das entspricht einem aktuellem Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent. Die Anteilsscheine von Meta dürften mit den neuen Perspektiven aus dem Tal der Tränen gestiegen sein.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 585,9EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 612,89 $ , was einem Rückgang von -8,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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