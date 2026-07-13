WELTWEITE PERSÖNLICHKEITEN UND HUMANITÄRE AKTEURE VERÖFFENTLICHEN DRINGENDEN FRIEDENSAUFRUF

Der Internationale Spirituelle Rat für die Transformation der Menschheit (ISCTH) wurde mit der Vision gegründet, Frieden nicht nur als Zielvorstellung, sondern als gelebte Realität zu verwirklichen. Er dient als Plattform, auf der Frieden nicht nur diskutiert, sondern durch Dialog, Zusammenarbeit und sinnvolle Maßnahmen aktiv gefördert wird. Die ISCTH betont mit diesem Aufruf die dringende Notwendigkeit von Dialog, gegenseitigem Verständnis und gemeinsamer Verantwortung für die Schaffung eines dauerhaften Friedens.

GENF, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Herausforderungen, denen sich unsere Welt heute gegenübersieht – von bewaffneten Konflikten und geopolitischen Rivalitäten bis hin zu sich vertiefenden ideologischen Spaltungen –, sind uns allen bewusst. Ihre Folgen reichen weit über die Grenzen hinaus und wirken sich auf das soziale Gefüge und die Zukunft der Menschheit aus.

Kürzlich schloss sich dieser Meinung an, Alexander Lukaschenko, Präsident von Weißrussland, sowie erklärte: „Heute müssen wir jeden Schritt nutzen, um durch Kompromisse eine friedliche Einigung für einen langfristigen Frieden zu erzielen."

Weitere zur Unterstützung von diesem gemeinsamen Aufruf von ISCTH, weltweite Persönlichkeiten und humanitäre Helfer übermittelten exklusive Botschaften an ISCTH für diesen Appell:

Dr. H. C. Nik Gugger, Mitglied des Schweizer Parlaments, erklärte: „Die Welt steht in Flammen. Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen dem Dialog den Vorzug vor einer Eskalation und der Gewaltlosigkeit den Vorzug vor Vergeltungsmaßnahmen geben. Dialog ist keine Schwäche. Das ist der einzige Weg nach vorn."

Ján Figeľ, Präsident von FOREF Europe, erklärte: „Die Achtung der Würde und der Grundrechte jedes Menschen ist der sicherste Weg zu dauerhaftem Frieden."

Sajeda Shawa, Leiterin des UN-OCHA in den Vereinigten Arabischen Emiraten, fügt hinzu: „Ich hoffe, dass die Verantwortlichen den Dialog der Spaltung und Mitgefühl der Gleichgültigkeit vorziehen und die Menschenwürde in den Mittelpunkt jeder Entscheidung stellen."

Seine Heiligkeit der Dalai Lama gibt Ratschläge, „Frieden beginnt in jedem Einzelnen. Dauerhafter Frieden lässt sich nicht mit Gewalt erreichen, sondern nur durch Mitgefühl."