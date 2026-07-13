NORMA Group Aktie klettert nach oben - +4,01 % - 13.07.2026

Die NORMA Group Aktie konnte bisher um +4,01 % auf 18,410€ zulegen. Das sind +0,710 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NORMA Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,17 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 18,410€, mit einem Plus von +4,01 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

NORMA Group ist ein Spezialist für Verbindungstechnik (Schlauchschellen, Rohrverbinder, Fluid- und Luftmanagementsysteme) für Auto-, Industrie- und Wassermanagementkunden. Global tätig mit starker Position im Nischenmarkt für Engineering-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Tristone, Trelleborg, Gates, Oetiker. USP: breites Portfolio, hohe Engineering-Tiefe, kundenspezifische Systemlösungen und globale Präsenz.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die NORMA Group Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +21,35 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NORMA Group Aktie damit um +5,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NORMA Group auf +26,08 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

NORMA Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,24 % 1 Monat +8,52 % 3 Monate +21,35 % 1 Jahr +8,42 %

Informationen zur NORMA Group Aktie

Stand: 13.07.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 583,72 Mio.EUR € wert.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group vor Zahlen zum zweiten Quartal von 13 auf 17 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Während die Absatzmengen voraussichtlich weiterhin einen Gegenwind für den …

So schlagen sich die Wettbewerber von NORMA Group

Eaton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,93 %.

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Ob die NORMA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORMA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.