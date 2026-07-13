🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHyundai Motor AktievorwärtsNachrichten zu Hyundai Motor

    Streik-Schock

    773 Aufrufe 773 0 Kommentare 0 Kommentare

    Roboter-Zoff bei Hyundai: Tausende Autos könnten ausfallen

    Hyundai stoppt wegen eines Teilstreiks die Produktion. Rund 5.000 Autos könnten ausfallen; eine Verlängerung würde Exporte und Lieferketten belasten.

    Für Sie zusammengefasst
    Streik-Schock - Roboter-Zoff bei Hyundai: Tausende Autos könnten ausfallen
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Hyundai Motor hat aufgrund eines Teilstreiks den Betrieb in seinem Werk in Ulsan (Südkorea) und an anderen Standorten eingestellt, wie aus einer am Montag veröffentlichten Meldung hervorgeht. Zu den von der Produktionsunterbrechung betroffenen Bereichen gehören die Automobilherstellung, die Wartung und der Vertrieb. Die Arbeitsunterbrechung dauert bis Mittwoch und betrifft zwei Schichten von jeweils zwei Stunden. Die Produktionsunterbrechung wird sich auf den Umsatz in Höhe von umgerechnet etwa 78,767 Billionen Won (45,8 Milliarden Euro) auswirken, teilte das Unternehmen mit.

    Hierbei handelt es sich um den Jahresumsatz der von der Produktionsunterbrechung betroffenen Geschäftsbereiche. Dieser entspricht laut Börsenmitteilung 42,29 Prozent des jüngsten Konzernumsatzes von 186,254 Billionen Won (108,3 Milliarden Euro). Der tatsächliche Streikschaden dürfte erheblich kleiner ausfallen. Der Teilstreik läuft vom 13. bis 15. Juli 2026. In der Tages- und Nachtschicht wird die Arbeit jeweils zwei Stunden niedergelegt. Damit stehen die Produktionslinien vier Stunden pro Tag und insgesamt zwölf Stunden still. Neben den Autofabriken beteiligen sich je nach Standort auch Beschäftigte aus Vertrieb, Wartung und dem Forschungszentrum Namyang.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Branchenkreise rechnen mit einem Produktionsausfall von rund 5.000 Fahrzeugen und einem möglichen Umsatzverlust von mehr als 200 Milliarden Won (116,3 Millionen Euro). Das ist bislang allerdings nur eine Schätzung. Beim 16-stündigen Teilstreik im vergangenen Jahr fielen ungefähr 7.000 Fahrzeuge aus; der Umsatzverlust wurde auf rund 300 Milliarden Won (174,4 Millionen Euro) geschätzt. Hyundai bot zuletzt eine monatliche Grundlohnerhöhung von 89.000 Won, einen Bonus von 350 Prozent des Monatsgrundgehalts plus zehn Millionen Won sowie 15 Hyundai-Aktien an. Die Gewerkschaft lehnte das Angebot als unzureichend ab.

    Neben dem Geld entwickelt sich die Automatisierung zum zentralen Streitpunkt. Hyundai Motor will humanoide Roboter wie den von Boston Dynamics entwickelten Atlas schrittweise in Produktionsstätten einsetzen. Die Gewerkschaft verlangt deshalb Garantien für Beschäftigung, Einkommen und Arbeitsbedingungen. Die Arbeitnehmervertretung will am Mittwoch über weitere Arbeitskampfmaßnahmen entscheiden. Parallel sollen die Tarifgespräche fortgesetzt werden. Kommt kurzfristig ein neues Angebot oder eine vorläufige Einigung zustande, könnte der Streik noch vorzeitig beendet werden.

    Bleibt es bei den geplanten zwölf Stunden, dürfte der wirtschaftliche Schaden für Hyundai verkraftbar sein. Kritischer wäre eine Verlängerung des Streiks. Sie könnte neue Modellanläufe, Exportlieferungen und die Versorgung ausländischer Märkte belasten. Hyundai Mobis und weitere Unternehmen der koreanischen Autobranche sind ebenfalls von Arbeitskämpfen betroffen, wodurch zusätzliche Risiken für die Lieferkette entstehen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Hyundai Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +75,34 % und einem Kurs von 156,1USD auf Nasdaq OTC (19. September 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!




    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Streik-Schock Roboter-Zoff bei Hyundai: Tausende Autos könnten ausfallen Hyundai stoppt wegen eines Teilstreiks die Produktion. Rund 5.000 Autos könnten ausfallen; eine Verlängerung würde Exporte und Lieferketten belasten.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     