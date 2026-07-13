Roboter-Zoff bei Hyundai: Tausende Autos könnten ausfallen

Hierbei handelt es sich um den Jahresumsatz der von der Produktionsunterbrechung betroffenen Geschäftsbereiche. Dieser entspricht laut Börsenmitteilung 42,29 Prozent des jüngsten Konzernumsatzes von 186,254 Billionen Won (108,3 Milliarden Euro). Der tatsächliche Streikschaden dürfte erheblich kleiner ausfallen. Der Teilstreik läuft vom 13. bis 15. Juli 2026. In der Tages- und Nachtschicht wird die Arbeit jeweils zwei Stunden niedergelegt. Damit stehen die Produktionslinien vier Stunden pro Tag und insgesamt zwölf Stunden still. Neben den Autofabriken beteiligen sich je nach Standort auch Beschäftigte aus Vertrieb, Wartung und dem Forschungszentrum Namyang.

Hyundai Motor hat aufgrund eines Teilstreiks den Betrieb in seinem Werk in Ulsan (Südkorea) und an anderen Standorten eingestellt, wie aus einer am Montag veröffentlichten Meldung hervorgeht. Zu den von der Produktionsunterbrechung betroffenen Bereichen gehören die Automobilherstellung, die Wartung und der Vertrieb. Die Arbeitsunterbrechung dauert bis Mittwoch und betrifft zwei Schichten von jeweils zwei Stunden. Die Produktionsunterbrechung wird sich auf den Umsatz in Höhe von umgerechnet etwa 78,767 Billionen Won (45,8 Milliarden Euro) auswirken, teilte das Unternehmen mit.

Branchenkreise rechnen mit einem Produktionsausfall von rund 5.000 Fahrzeugen und einem möglichen Umsatzverlust von mehr als 200 Milliarden Won (116,3 Millionen Euro). Das ist bislang allerdings nur eine Schätzung. Beim 16-stündigen Teilstreik im vergangenen Jahr fielen ungefähr 7.000 Fahrzeuge aus; der Umsatzverlust wurde auf rund 300 Milliarden Won (174,4 Millionen Euro) geschätzt. Hyundai bot zuletzt eine monatliche Grundlohnerhöhung von 89.000 Won, einen Bonus von 350 Prozent des Monatsgrundgehalts plus zehn Millionen Won sowie 15 Hyundai-Aktien an. Die Gewerkschaft lehnte das Angebot als unzureichend ab.

Neben dem Geld entwickelt sich die Automatisierung zum zentralen Streitpunkt. Hyundai Motor will humanoide Roboter wie den von Boston Dynamics entwickelten Atlas schrittweise in Produktionsstätten einsetzen. Die Gewerkschaft verlangt deshalb Garantien für Beschäftigung, Einkommen und Arbeitsbedingungen. Die Arbeitnehmervertretung will am Mittwoch über weitere Arbeitskampfmaßnahmen entscheiden. Parallel sollen die Tarifgespräche fortgesetzt werden. Kommt kurzfristig ein neues Angebot oder eine vorläufige Einigung zustande, könnte der Streik noch vorzeitig beendet werden.

Bleibt es bei den geplanten zwölf Stunden, dürfte der wirtschaftliche Schaden für Hyundai verkraftbar sein. Kritischer wäre eine Verlängerung des Streiks. Sie könnte neue Modellanläufe, Exportlieferungen und die Versorgung ausländischer Märkte belasten. Hyundai Mobis und weitere Unternehmen der koreanischen Autobranche sind ebenfalls von Arbeitskämpfen betroffen, wodurch zusätzliche Risiken für die Lieferkette entstehen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hyundai Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +75,34 % und einem Kurs von 156,1USD auf Nasdaq OTC (19. September 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.

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