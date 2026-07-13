Salesforce-Aktie: Vom Rekordhoch in den Bärenmarkt – Kampf um den Boden

Der jüngste Schlusskurs vom 10. Juli 2026 liegt bei 143,10 US-Dollar. Damit notiert Salesforce deutlich unter dem Dreijahreshoch von 350,00 US-Dollar – der Abstand beträgt rund 59 Prozent. Gleichzeitig hat sich der Kurs nur moderat vom Dreijahrestief bei 131,42 US-Dollar gelöst und liegt davon etwa 9 Prozent entfernt. Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit klar im unteren Bereich der Dreijahresrange. Nach der steilen Abwärtsbewegung seit Ende 2024 wirkt die aktuelle Zone eher wie eine mögliche Bodenbildungsphase als wie ein etablierter neuer Aufwärtstrend, zumal Erholungsversuche bislang rasch wieder abverkauft wurden.#/p##

Über die vergangenen drei Jahre zeigt die Salesforce-Aktie ein ausgeprägtes Auf und Ab mit einem klaren Wendepunkt Ende 2024. Ausgehend von rund 205 US-Dollar im Juli 2023 etablierte sich zunächst ein stabiler Aufwärtstrend, der den Kurs bis zum Dreijahreshoch bei 350,00 US-Dollar am 4. Dezember 2024 führte. Danach kippte das Bild jedoch deutlich: Nach einer Phase hoher Kurse oberhalb von 300 US-Dollar setzte ab 2025 eine schrittweise, später beschleunigte Korrektur ein. Spätestens im ersten Halbjahr 2026 ist der Trend klar nach unten gerichtet, der Kurs fällt nicht nur unter die Niveaus von 2024, sondern rutscht zeitweise sogar unter die Ausgangsstände von 2023. Das Dreijahrestief markiert die Aktie am 22. Juni 2026 bei 131,42 US-Dollar – ein massiver Rückschlag nach dem vorherigen Rekordhoch.#/p##

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200-Tage-Linie signalisiert intakten Abwärtstrend

Ein Blick auf die 200-Tage-Linie unterstreicht das angeschlagene Bild. Die Kurse der vergangenen Monate lagen über weite Strecken deutlich höher als das aktuelle Niveau, vielfach im Bereich zwischen 200 und 260 US-Dollar, bevor die Aktie im Frühjahr und Sommer 2026 massiv nachgab. Aus den gelieferten Daten ergibt sich, dass die 200-Tage-Linie derzeit grob im Bereich um 190 US-Dollar verläuft. Mit einem Schlusskurs von 143,10 US-Dollar handelt Salesforce damit schätzungsweise rund ein Viertel unter diesem langfristigen Durchschnitt. Ein derart großer negativer Abstand ist ein klares Zeichen für einen etablierten Abwärtstrend: Solange der Kurs die 200-Tage-Linie nicht nachhaltig zurückerobert, bleibt das technische Bild belastet und Erholungen sind vorerst als Gegenbewegungen innerhalb eines Bärenmarktes zu werten.#/p##

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Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 140 bis 145 US-Dollar eine erste kurzfristige Unterstützungszone herausgebildet, in der die Aktie im Juni und Juli 2026 mehrfach nach unten drehte. Darunter rückt das Dreijahrestief bei 131,42 US-Dollar als zentrale Haltelinie in den Fokus: Ein Bruch dieser Marke würde den Abwärtstrend bestätigen und weiteres Abwärtspotenzial eröffnen. Auf der Oberseite trifft Salesforce zunächst im Bereich von 160 bis 165 US-Dollar auf Widerstand, wo im März und April 2026 mehrere Erholungsversuche scheiterten. Darüber stellt die Zone um 180 US-Dollar ein weiteres Hindernis dar, bevor im Bereich um 200 US-Dollar eine markante, psychologisch wie charttechnisch wichtige Barriere wartet. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde das aktuell schwache Chartbild deutlich aufhellen und den Weg in Richtung der höheren Niveaus aus 2024 wieder öffnen.#/p##

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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