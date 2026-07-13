🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSK hynix AktievorwärtsNachrichten zu SK hynix

    Rekord-Crash nach Nasdaq-Party

    5281 Aufrufe 5281 0 Kommentare 0 Kommentare

    SK Hynix erlebt den schlimmsten Tag aller Zeiten – Speicheraktien fallen

    Nach dem gefeierten Nasdaq-Debüt ist SK Hynix in Seoul um mehr als 15 Prozent abgestürzt. Auch Micron, SanDisk und Western Digital geraten unter Druck.

    Für Sie zusammengefasst
    Rekord-Crash nach Nasdaq-Party - SK Hynix erlebt den schlimmsten Tag aller Zeiten – Speicheraktien fallen
    Foto: Dall-E

    Der gefeierte Nasdaq-Start von SK Hynix hat nur einen Handelstag gehalten, dann kam der Schock. Die Aktie des südkoreanischen Speicherchip-Herstellers brach am Montag in Seoul um 15,37 Prozent auf 1.845.000 Won ein und verzeichnete damit den größten Tagesverlust ihrer Geschichte. Auch Samsung Electronics geriet massiv unter Druck und fiel um 10,70 Prozent auf 254.500 Won. Noch am Freitag hatte SK Hynix beim Wall-Street-Debüt um knapp 13 Prozent zugelegt. Der starke Start zeigte, wie groß die Nachfrage nach KI-nahen Halbleiterwerten unter US-Anlegern ist. Der Absturz zeigt nun aber auch, wie nervös der Markt nach der massiven Rallye geworden ist.

    SK Hynix hatte über den Verkauf von American Depositary Receipts mehr als 26 Milliarden US-Dollar eingenommen. Die Papiere wurden zu 149 US-Dollar ausgegeben, starteten deutlich darüber und schlossen den ersten Handelstag mit kräftigem Plus. Doch das neue US-Listing setzte zugleich einen frischen Bewertungsmaßstab für die Aktie in Südkorea. Anleger mussten plötzlich neu einordnen, welcher Aufschlag oder Abschlag zwischen den US-Papieren und der Heimatnotiz gerechtfertigt ist. Dazu kamen Gewinnmitnahmen nach einem extrem starken Lauf: Die in Seoul notierte Aktie hatte sich im laufenden Jahr bereits mehr als verdreifacht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Micron Technology!
    Short
    1.045,36€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 12,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    857,30€
    Basispreis
    8,38
    Ask
    × 11,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Alle sind wirklich verwirrt darüber, wie sich die Nachfrage nach Speicherchips entwickeln wird und wo der faire Preis liegt", sagte Daniel Yoo, globaler Stratege bei Yuanta Securities, in der CNBC-Sendung "Squawk Box Asia." Entscheidend sei, wie groß die Nachfrage im Verhältnis zum künftigen Angebot ausfalle und welche Bewertung Anleger dafür akzeptierten. Zusätzlich belastete, dass der ADR-Verkauf das verfügbare Aktienangebot erhöhte. Yoo sprach deshalb von einer Korrekturphase am Heimatmarkt.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Der Druck blieb nicht auf SK Hynix beschränkt. Auch andere Speicherchip-Aktien gerieten im US-Nachtgeschäft unter Druck: Micron gab vorbörslich nach, SanDisk und Western Digital verloren ebenfalls deutlich. Damit wurde aus dem SK-Hynix-Rückschlag ein breiterer Stresstest für den Speicherchip-Trade. Verschärft wurde die Nervosität durch neue geopolitische Spannungen zwischen den USA und dem Iran, die asiatische Aktien zusätzlich belasteten.

    Fundamental bleibt die Lage dennoch zweigeteilt. SK Hynix führt den Markt für besonders schnelle HBM-Speicherchips an, die für KI-Systeme von Kunden wie Nvidia und Google zentral sind. Im ersten Quartal kam der Konzern in diesem Segment auf einen Umsatzanteil von 58 Prozent. Analysten sehen den Einbruch deshalb nicht zwingend als Ende der KI-Story, sondern als harte Neubewertung nach einer überhitzten Rallye. Die Botschaft für Anleger ist klar: Die Nachfrage nach KI-Speicher bleibt stark, aber nach solchen Kursgewinnen reicht schon ein Bewertungszweifel, um den ganzen Trade ins Rutschen zu bringen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rekord-Crash nach Nasdaq-Party SK Hynix erlebt den schlimmsten Tag aller Zeiten – Speicheraktien fallen Nach dem gefeierten Nasdaq-Debüt ist SK Hynix in Seoul um mehr als 15 Prozent abgestürzt. Auch Micron, SanDisk und Western Digital geraten unter Druck.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     