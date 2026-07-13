SK Hynix erlebt den schlimmsten Tag aller Zeiten – Speicheraktien fallen

SK Hynix hatte über den Verkauf von American Depositary Receipts mehr als 26 Milliarden US-Dollar eingenommen. Die Papiere wurden zu 149 US-Dollar ausgegeben, starteten deutlich darüber und schlossen den ersten Handelstag mit kräftigem Plus. Doch das neue US-Listing setzte zugleich einen frischen Bewertungsmaßstab für die Aktie in Südkorea. Anleger mussten plötzlich neu einordnen, welcher Aufschlag oder Abschlag zwischen den US-Papieren und der Heimatnotiz gerechtfertigt ist. Dazu kamen Gewinnmitnahmen nach einem extrem starken Lauf: Die in Seoul notierte Aktie hatte sich im laufenden Jahr bereits mehr als verdreifacht.

Der gefeierte Nasdaq-Start von SK Hynix hat nur einen Handelstag gehalten, dann kam der Schock. Die Aktie des südkoreanischen Speicherchip-Herstellers brach am Montag in Seoul um 15,37 Prozent auf 1.845.000 Won ein und verzeichnete damit den größten Tagesverlust ihrer Geschichte. Auch Samsung Electronics geriet massiv unter Druck und fiel um 10,70 Prozent auf 254.500 Won. Noch am Freitag hatte SK Hynix beim Wall-Street-Debüt um knapp 13 Prozent zugelegt. Der starke Start zeigte, wie groß die Nachfrage nach KI-nahen Halbleiterwerten unter US-Anlegern ist. Der Absturz zeigt nun aber auch, wie nervös der Markt nach der massiven Rallye geworden ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Alle sind wirklich verwirrt darüber, wie sich die Nachfrage nach Speicherchips entwickeln wird und wo der faire Preis liegt", sagte Daniel Yoo, globaler Stratege bei Yuanta Securities, in der CNBC-Sendung "Squawk Box Asia." Entscheidend sei, wie groß die Nachfrage im Verhältnis zum künftigen Angebot ausfalle und welche Bewertung Anleger dafür akzeptierten. Zusätzlich belastete, dass der ADR-Verkauf das verfügbare Aktienangebot erhöhte. Yoo sprach deshalb von einer Korrekturphase am Heimatmarkt.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Der Druck blieb nicht auf SK Hynix beschränkt. Auch andere Speicherchip-Aktien gerieten im US-Nachtgeschäft unter Druck: Micron gab vorbörslich nach, SanDisk und Western Digital verloren ebenfalls deutlich. Damit wurde aus dem SK-Hynix-Rückschlag ein breiterer Stresstest für den Speicherchip-Trade. Verschärft wurde die Nervosität durch neue geopolitische Spannungen zwischen den USA und dem Iran, die asiatische Aktien zusätzlich belasteten.

Fundamental bleibt die Lage dennoch zweigeteilt. SK Hynix führt den Markt für besonders schnelle HBM-Speicherchips an, die für KI-Systeme von Kunden wie Nvidia und Google zentral sind. Im ersten Quartal kam der Konzern in diesem Segment auf einen Umsatzanteil von 58 Prozent. Analysten sehen den Einbruch deshalb nicht zwingend als Ende der KI-Story, sondern als harte Neubewertung nach einer überhitzten Rallye. Die Botschaft für Anleger ist klar: Die Nachfrage nach KI-Speicher bleibt stark, aber nach solchen Kursgewinnen reicht schon ein Bewertungszweifel, um den ganzen Trade ins Rutschen zu bringen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!