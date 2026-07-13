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Börse Stuttgart / BW-Bank bietet Handel über entgeltfreie Plattform ...
- BW-Bank angeschlossen an Handelsplattform TradeREBEL
- Ohne Handelsplatzentgelte für Aktien und Anleihen
- Handelszeiten 07:30–22:00 und Vorhandelstransparenz
BW-Bank bietet Handel über entgeltfreie Plattform TradeREBEL der Boerse Stuttgart Group an
Stuttgart (ots) - Anbindung ermöglicht Kunden den Handel mit Aktien, Anleihen, Fonds und Exchange-Traded Products ohne Handelsplatzentgelte
Die BW-Bank hat sich an die Handelsplattform TradeREBEL der Boerse Stuttgart Group angeschlossen. Von 7.30 bis 22 Uhr können Kundinnen und Kunden der BW-Bank darüber rund 2.900 Inlands- und Auslandsaktien, 11.000 Anleihen, 1.700 Fonds sowie rund 3.300 Exchange-Traded Products (ETPs) ohne Handelsplatzentgelte kaufen und verkaufen. Als regulierte, börsliche Handelsplattform bietet TradeREBEL dabei volle Vor- und Nachhandelstransparenz.
"Wir freuen uns sehr, dass wir die BW-Bank als neuen Partner für TradeREBEL haben. Anleger profitieren beim Handel über TradeREBEL von der Kombination aus unserer langjährigen Erfahrung zusammen
mit hoher Liquidität und fairen, marktgerechten Preisen. Das gilt auch in Nebenhandelszeiten und turbulenten Marktphasen. Weitere Banken und Online-Broker werden sich sukzessive an TradeREBEL
anschließen und ihren Kunden den Zugang zum entgeltfreien Handel auf der Plattform ermöglichen", sagt Peter Smolny, Leiter des Handels mit Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an der Börse
Stuttgart.
"Mit dem Anschluss an TradeREBEL bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine neue Handelsplatz-Option, über die sie ihre Wertpapiergeschäfte ohne Handelsplatzgebühren durchführen können. Die große
Vielfalt der angebotenen Investmentprodukte erlaubt den Nutzern dabei eine umfassende Auswahl für ihre individuellen Anlagestrategien", sagt Arndt Gießer, für das Privatkundengeschäft zuständiges
Vorstandsmitglied der BW-Bank.
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