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    Eine der weltweit größten Offshore-Umspannstationen macht sich auf den Weg nach Guangdong

    NANTONG, China,/PRNewswire/ -- Eine 25.000 Tonnen schwere Offshore-Umrichterstation – das Herzstück von Chinas erstem ±500-kV-HVDC-Übertragungsprojekt mit integrierter Land-See-Verbindung und flexibler „ "-Technologie – lief am 7. Juli von Nantong, Provinz Jiangsu, an Bord eines von Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) gebauten Schwergutschiffs.

    Die siebenstöckige Stahlkonstruktion ist 43 Meter hoch (das entspricht einem 15-stöckigen Gebäude), misst 85,5 Meter in der Länge und 82,5 Meter in der Breite, wobei jedes Deck etwa die Fläche eines Standard-Fußballfeldes einnimmt. Die Anlage zählt zu den weltweit bisher leistungsstärksten und größten Offshore-Umrichterstationen.

    Die Fahrt wird voraussichtlich etwa eine Woche dauern; die Ankunft erfolgt am Installationsort, der sich etwa 100 Kilometer vor der Küste von Yangjiang in der Provinz Guangdong in tiefen Gewässern befindet. Nach der Inbetriebnahme wird die Station 2 GW Windenergie aus Offshore-Anlagen sammeln und umwandeln und diese über ein ±500-kV-Gleichstrom-Seekabel, das an Gleichstromleitungen an Land angeschlossen ist, weiterleiten – wodurch ein 300 Kilometer langer Energiekorridor vom Offshore-Windpark zum Stromnetz auf dem Festland entsteht.

    Nach vollständiger Inbetriebnahme soll das Projekt jährlich rund 6 Milliarden kWh sauberen Strom in die Großraumregion Guangdong-Hongkong-Macau liefern. Dadurch sollen jährlich schätzungsweise 1,74 Millionen Tonnen Standardkohle eingespart und die Kohlendioxidemissionen um 4,63 Millionen Tonnen gesenkt werden.

    ZPMC setzte eine innovative Bauweise ein, bei der die gesamte Umrichterstation an Land zusammengebaut, als eine Einheit transportiert und mithilfe der „Float-over"-Technologie vor der Küste installiert wurde. Durch diesen Ansatz konnte der Bauzeitplan verkürzt und gleichzeitig das Risiko bei der Installation auf See verringert werden.

    In den letzten Jahren hat sich ZPMC zu einem umfassenden Dienstleister für Offshore-Umspannwerke entwickelt und bietet End-to-End-Lösungen an, die von der Planung über die Fertigung und den Seetransport bis hin zur Installation vor der Küste reichen. Das Unternehmen hat mehrere wegweisende Projekte im Bereich Offshore-Umspannwerke realisiert, darunter Asiens erste und einige der weltweit größten Anlagen, und damit seine Position als wichtiger Akteur in der globalen Lieferkette für Offshore-Windenergie gefestigt.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/eine-der-weltweit-groWten-offshore-umspannstationen-macht-sich-auf-den-weg-nach-guangdong-302823669.html






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