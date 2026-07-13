DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 1759 auf 1700 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem britischen Spirituosenhersteller sollte der Umsatz aus eigener Kraft im abgelaufenen Geschäftsquartal stärker geschrumpft sein als bereits vom Markt befürchtet, schrieb Mitch Collett in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Bei der ebenfalls anstehenden Strategieaktualisierung erwartet der Experte weiterhin Ankündigungen, die den Weg hin zu einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität aufzeigen./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 17,93EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17,59

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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