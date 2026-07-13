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    AKTIEN IM FOKUS

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    KI-Sorgenkinder wie Ionos ziehen an

    Für Sie zusammengefasst
    • Marktmuster Erholung bei schwächeren KI und Chipwerten
    • Scout24, SAP und Ionos steigen, Ionos kratzt 30 Euro
    • Froberg: KI-Verdrängungsängste, doch Kundenbasis wächst
    AKTIEN IM FOKUS - KI-Sorgenkinder wie Ionos ziehen an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Am Montag bestätigt sich am deutschen Aktienmarkt das jüngste Muster: Wenn Chipwerte und andere KI-Boomer schwächeln, versuchen sich die Werte mit latenten Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz zu erholen.

    Entsprechend zogen Papiere von Scout24 und SAP im Dax etwas an, sowie im MDax nun vor allem Ionos . Die Aktien des Webhosters stiegen um bis zu 4,5 Prozent und kratzten wieder an der 30-Euro-Charthürde.

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    Analystenseitig war es zuletzt recht ruhig um Ionos. Gustav Froberg von Berenberg hatte in seinem letzten Kommentar betont, wie sehr das Thema KI-Verdrängung die Anlegerdiskussionen bei Ionos seit Herbst 2025 präge. Sie fürchteten, dass KI-Plattformen Ionos vom Wachstumsweg abbringen könnten. Froberg betonte aber, dass die Kundenbasis von Ionos entgegen dieser Unkenrufe stetig zunehme und sogar immer dynamischer./ag/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 56,00 auf Tradegate (13. Juli 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -2,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 169,93 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +18,65 %/+55,55 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursentwicklung der SAP-Aktie: Debatte, ob KI-Anbieter SAP verdrängen oder KI SAP aufwertet; These, dass KI-Hype zu Umschichtungen und Fehlbewertungen bei Software geführt hat; Kritik an Shortsellern und Herdentrieb; Appelle, auf Umsatz, Gewinn und Bewertung zu schauen; vereinzelt technische Kommentare mit Kursziel ~140 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

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