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    15 Jahre Planungssicherheit

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    Rheinmetall landet Mega-Deal: Großauftrag bringt Wachstum und neue Jobs

    Rheinmetall sichert sich einen Auftrag über fast 1 Milliarde Euro und übernimmt eine Schlüsselrolle bei der Digitalisierung der britischen Gefechtsausbildung.

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    15 Jahre Planungssicherheit - Rheinmetall landet Mega-Deal: Großauftrag bringt Wachstum und neue Jobs
    Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON - picture alliance / SvenSimon

    Rheinmetall baut seine Position im strategisch wichtigen britischen Markt weiter aus. Das Unternehmen übernimmt als Mitglied des Konsortiums Omnia Training eine zentrale Rolle bei der Digitalisierung der Gefechtsausbildung der britischen Armee. Wie Rheinmetall mitteilte, beläuft sich der eigene Auftragsanteil auf knapp 1 Milliarde Euro.

    An der Börse kam die Nachricht gut an: Die Rheinmetall-Aktie gewann im Xetra-Handel 1,3 Prozent auf 1.005 Euro (Stand 11:07 Uhr MESZ).

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    Langfristiger Auftrag mit 15 Jahren Laufzeit

    Das Konsortium stellt das Army Collective Training System im Rahmen des Collective Training Transformation Programms der britischen Armee bereit. Hauptauftragnehmer ist Raytheon UK, ein Unternehmen der RTX-Gruppe. Rheinmetall unterstützt als sogenannter "Land Collective Training Partner" die Konzeption und Umsetzung wesentlicher Bestandteile des Programms.

    Die operative Umsetzung soll im Sommer 2026 beginnen. Der Dienstleistungsvertrag läuft über 15 Jahre und verschafft Rheinmetall damit langfristige Planungssicherheit.

     

    Ausbau der Standorte im Vereinigten Königreich

    Nach Angaben des Unternehmens schafft das Projekt die Voraussetzungen, um die eigenen Standorte, die Belegschaft und die industriellen Lieferkapazitäten im Vereinigten Königreich auszubauen. Gleichzeitig sollen über die gesamte Vertragslaufzeit zahlreiche qualifizierte Arbeitsplätze gesichert und neu geschaffen werden. Davon profitieren insbesondere die Standorte auf der Isle of Wight und in Southampton sowie die Niederlassungen in Bristol und Warminster.

    Moderne Simulationssysteme für die Ausbildung

    Omnia Training verantwortet gemeinsam mit seinen Industriepartnern die Integration moderner Live-, virtueller und konstruktiver Simulationssysteme. Rheinmetall übernimmt dabei Aufgaben rund um die Ausbildungsinfrastruktur, die Systemkonfiguration sowie logistische Leistungen für die kollektive Ausbildung der britischen Armee.

    Großbritannien zählt nach Angaben von Rheinmetall zu den strategischen Kernmärkten in Europa. Neben Rheinmetall Electronics UK ist das Gemeinschaftsunternehmen Rheinmetall BAE Systems Land an mehreren Modernisierungsprogrammen der britischen Streitkräfte beteiligt. Das Unternehmen will mit seiner starken lokalen Präsenz die Unterstützung der Streitkräfte ausbauen und gleichzeitig die Wertschöpfung im Vereinigten Königreich stärken.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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