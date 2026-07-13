Rundschreiben von Rush wurde eingereicht und Versammlung anberaumt

Vancouver, British Columbia / 13. Juli 2026 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) („Myriad“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Rush Rare Metals Corp. („Rush“) ihr Rundschreiben der Unternehmensführung (das „Rundschreiben“) und die damit verbundenen Unterlagen für die Jahreshauptversammlung und außerordentliche Versammlung (die „Versammlung“) der Aktionäre („Rush-Aktionäre“) eingereicht hat. Bei der Versammlung werden die Rush-Aktionäre unter anderem aufgefordert, über einen Sonderbeschluss (den „Arrangement-Beschluss“) abzustimmen, mit dem ein gesetzlicher Arrangement-Plan (das „Arrangement“) genehmigt wird, über den Myriad 100 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Stammaktien von Rush (die „Rush-Aktien“) erwirbt. Die Versammlung ist für 17. August 2026 um 10:00 Uhr (Pazifik-Zeit) anberaumt und wird an der Adresse Suite 605, 1125 Howe Street, Vancouver, B.C. stattfinden. Damit die Vereinbarung in Kraft treten kann, muss der entsprechende Arrangement-Beschluss zunächst in der Versammlung von mindestens einer Zweidrittelmehrheit der von den Rush-Aktionären abgegebenen Stimmen (66 2/3%) angenommen werden.

Am 13. Februar 2026 haben Myriad und Rush eine Übernahmevereinbarung und eine Arrangement-Vereinbarung datiert mit 13. Februar (zusammen die „endgültige Vereinbarung“) im Hinblick auf die Umsetzung des Arrangements unterzeichnet. Gemäß dem Arrangement wird Myriad alle Rush-Aktien übernehmen. Dafür wird für jeweils 1,85 Anteile an ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Rush-Aktien eine Myriad-Stammaktie (jeweils eine „Myriad-Aktie“) emittiert, woraus sich ein Umtauschverhältnis von einer (1) Rush-Aktie zu 0,5405 Myriad-Aktienanteilen (das „Umtauschverhältnis“) ergibt. Zusätzlich werden alle wandelbaren Wertpapiere von Rush durch wandelbare Wertpapiere von Myriad ersetzt, die in Myriad-Aktien umgetauscht werden können, wobei entsprechende Anpassungen vorgenommen werden, um das Umtauschverhältnis des Arrangements widerzuspiegeln.

Thomas Lamb, CEO von Myriad, erklärt: „Die Übernahme von Rush ist ein wichtiger Katalysator für Myriad. Mit dieser Übernahme konsolidieren wir unseren Eigentumsanteil auf 100 % am Uranprojekt Copper Mountain und vereinen damit Besitz und Betrieb – der logische nächste Schritt nach unserer bisherigen, äußerst erfolgreichen Projekterschließung. Diese Transaktion sollte unsere Marktkapitalisierung deutlich steigern, institutionelle Anleger anziehen und unser geplantes Uplisting zu einer großen US-Börse unterstützen. Copper Mountain zählt zu den vielversprechendsten Uranprojekten im Herzen der Vereinigten Staaten und verdient maximale Beachtung und einen breiten Zugang für Anleger in den USA.“